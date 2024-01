La baisse récente du dollar américain semble être de courte durée car certains spéculateurs ont déjà réduit leurs paris sur des réductions agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, selon un sondage Reuters auprès de stratèges qui continuent de penser que le dollar sera plus faible dans un an.

Les attentes du marché selon lesquelles la Fed commencerait à assouplir sa politique dès le mois de mars ont été tempérées lorsque les minutes de la réunion de décembre ont montré que la plupart des décideurs politiques étaient d'accord pour dire que les coûts d'emprunt devaient rester élevés pendant un certain temps, ce qui suggère qu'une réduction en mars est moins probable.

Après la publication, le dollar a augmenté par rapport à un panier de devises et est déjà en hausse d'environ 1 % pour l'année après une baisse de 5 % au cours des deux mois précédents.

Mercredi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt évaluaient à environ 66 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en mars, contre 87 % il y a une semaine, selon CME FedWatch. Tout nouveau recul des paris est susceptible de donner une impulsion à la monnaie à court terme.

"À court terme, nous pensons que le dollar pourrait gagner un peu, principalement parce que nous pensons que le marché est trop agressif dans l'évaluation des réductions de taux de la Fed... notre hypothèse de base est que la Fed attendra jusqu'en mai avant de réduire ses taux", a déclaré Brian Rose, économiste principal chez UBS Global Wealth Management.

"Nous avons vu le dollar rebondir un peu ces derniers jours et le dollar pourrait être stable ou peut-être un peu plus élevé à court terme.

Une majorité d'analystes, 36 sur 59, ont déclaré que le risque le plus important pour leurs prévisions à trois mois était que le dollar se négocie plus fort contre les principales devises que ce qu'ils prévoient actuellement. Les 23 analystes restants ont déclaré que le risque était que le dollar s'échange plus faiblement contre les principales devises.

Toutefois, la plupart d'entre eux estiment que le dollar se dépréciera par rapport aux principales devises d'ici 12 mois, car les dernières prévisions de la Fed indiquent trois baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

"Au-delà du très court terme, nous nous attendons toujours à ce qu'une nouvelle baisse du dollar se matérialise cette année, car la détérioration des perspectives économiques oblige la Fed à procéder à un grand nombre de réductions", a déclaré Francesco Pesole, stratège de change chez ING.

Mais toute dépréciation au cours du premier semestre de cette année sera modérée par rapport aux deux derniers mois, a-t-il ajouté.

L'euro, qui a augmenté de plus de 3 % l'année dernière, son premier gain annuel depuis 2020, devrait profiter de la réduction des différentiels de taux d'intérêt et augmenter de plus de 2 % pour s'échanger autour de 1,12 $ dans 12 mois. Elle s'échangeait à 1,09 dollar jeudi.

Parmi les autres devises principales, le yen japonais, qui a perdu environ 30 % au cours des trois dernières années, devrait gagner 6,6 % pour s'échanger à environ 135 dollars dans un an.

La livre sterling, qui s'est bien comportée l'année dernière, gagnant plus de 5 %, devrait augmenter de plus de 1,5 % pour atteindre 1,29 dollar d'ici la fin de l'année. Les dollars australien et néo-zélandais devraient s'apprécier respectivement de 4 % et de 2,2 %.

