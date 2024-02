Londres (awp/afp) - Le dollar progresse quelque peu vendredi en attendant des données révisées sur l'inflation américaine qui pourraient retarder une première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed), tandis que le bitcoin monte nettement après sa dégringolade en janvier.

Vers 10H55 GMT (11H55 HEC), le billet vert grimpait légèrement face à l'euro, qui perdait 0,12% à 1,0764 dollar, et s'appréciait face à la devise britannique, qui abandonnait 0,10% à 1,2605 dollar.

Sur une semaine dénuée d'indicateurs importants, les cambistes attendent vendredi des révisions des chiffres de l'inflation américaine mesurée par l'indice CPI.

L'année dernière, leur mise à jour avait révélé "que la dynamique de l'inflation était plus importante qu'on ne le pensait à la fin de 2022", ce qui avait "surpris à la fois le marché et la Réserve fédérale", indique Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

L'inflation a fortement ralenti aux Etats-Unis depuis son plus haut en juillet 2022, et se situait à 2,6% sur un an en décembre dernier, selon l'indice PCE, qui est privilégié par la Fed.

L'autre indice d'inflation, CPI, sur lequel est indexé notamment les pensions de retraites des Américains, est en revanche reparti légèrement à la hausse en décembre, à 3,4% sur un an.

La question clé est de savoir si les nouvelles données confirmeront que l'inflation a diminué aussi rapidement qu'initialement annoncé ces derniers mois, ou de façon plus étalée sur l'année.

"Des révisions à la hausse pourraient retarder le calendrier de baisse de taux" de la Fed, résument les analystes de la Deutsche Bank.

Les investisseurs s'attendent à un pivot dans la politique monétaire américaine à partir de mai ou juin.

Le bitcoin, lui, progressait de 3,19% à 46.780 dollars.

Il profite de l'apparente fin de l'effet négatif sur les cours généré par des prises de bénéfices après l'approbation d'un placement très attendu du secteur.

Le 11 janvier, la devise numérique avait dépassé les 49.000 dollars à la suite de l'annonce de l'autorisation de ce nouveau produit d'investissement, un fonds indiciel (ETF) en bitcoins qui suit directement le cours de cette cryptomonnaie.

Mais le cours du bitcoin avait ensuite rapidement décliné lorsque les investisseurs de la première heure avaient souhaité encaisser des gains.

Le marché avait notamment été affecté par des retraits massifs du fonds GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), qui existait avant la décision de la SEC, avant d'être transformé en ETF.

Si "cette vague de sorties a vu les bitcoins se vendre initialement après l'approbation", "ces sorties sont désormais taries", estime James Harte, de Tickmill.

D'après l'analyste, "un autre moteur haussier" est le "halving"("réduction de moitié" en anglais), un phénomène technique qui consiste en la division par deux de la récompense des "mineurs" de bitcoins (ceux qui contribuent à la création des chaînes de blocs) et qui se produit environ tous les quatre ans. Or le prochain est attendu en avril.

afp/al