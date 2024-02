Londres (awp/afp) - Le dollar évolue à la baisse vendredi, en amont de données sur l'emploi qui devraient raviver les spéculations sur une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Vers 11h40, le dollar fléchissait face à la devise britannique, qui prenait 0,14% à 1,2762 dollar, et cédait du terrain face à l'euro, qui grappillait 0,12% à 1,0886 dollar.

Attendu plus tard dans la séance, le rapport sur l'emploi américain pour janvier sera particulièrement scruté.

"Les Etats-Unis devraient avoir créé moins de 200'000 emplois en janvier, pour une croissance des salaires à peu près la même" qu'en décembre, soit un peu plus de 4%, et un taux de chômage attendu en légère hausse, note Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Or, "plus les données (sur l'emploi, NDLR) sont faibles, plus tôt la Fed pourrait commencer à réduire ses taux", résume l'analyste.

Mercredi, la Fed a conservé sans surprise son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle il se trouve depuis juillet.

L'institution monétaire a cependant temporisé sur les baisses de taux, expliquant attendre d'avoir une plus grande confiance dans la baisse durable de l'inflation avant d'entamer un assouplissement monétaire.

Suivant les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, les cambistes avaient en conséquence diminué leurs anticipations d'une première baisse des taux en mars.

De son côté, la Banque d'Angleterre (BoE) a décidé jeudi de laisser inchangés son taux directeur pour la quatrième fois d'affilée à 5,25%, tout en repoussant également l'idée de leur baisse imminente.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a souligné que l'inflation avait fortement reflué au Royaume-Uni, décélérant à 4% sur un an en décembre, après avoir flambé à plus de 11% fin 2022.

Il estime cependant que l'institut monétaire a "besoin de voir davantage de preuves que l'inflation tombera à la cible de 2%, et y restera".

Les commentaires de la banque centrale accompagnant cette décision sont "cohérents avec l'idée qu'il faudra "attendre encore un peu avant que la BoE ne soit prête à appuyer sur la gâchette pour lancer une politique monétaire plus souple", estime Matthew Ryan, analyste d'Ebury.

L'analyste rejoint l'opinion majoritaire de ses collègues selon laquelle "une première réduction est peu probable avant au moins la réunion de juin" du Comité de politique monétaire de la BoE.

afp/fr