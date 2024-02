Le dollar a légèrement augmenté lundi, alors qu'un jour férié dans la plupart des marchés asiatiques a atténué le début de ce qui pourrait devenir une semaine chargée, avec tous les yeux sur les données de l'inflation américaine pour des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

L'euro était en baisse de 0,14% 1,0769 $, s'éloignant d'un plus haut de 10 jours touché dans les premiers échanges après la semaine dernière a vu un léger rebond après des baisses constantes en 2024. Une lecture de la croissance économique de la zone euro au quatrième trimestre mercredi pourrait donner une nouvelle direction.

La livre a baissé de 0,1% à 1,2632 $, bien que le yen japonais se soit renforcé un peu à 149,01 pour un dollar alors que la publication prochaine des données de l'IPC américain pour le mois de janvier mardi a limité les mouvements.

L'évolution des attentes quant au moment et à la rapidité avec lesquels les banques centrales réduiront leurs taux d'intérêt en raison de la baisse de l'inflation est un moteur important des marchés des devises à l'heure actuelle.

La publication de données solides sur l'emploi ce mois-ci a largement écarté la possibilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en mars, les marchés estimant actuellement qu'une baisse en mai est plus probable qu'improbable.

Les données américaines ont également conduit le marché à repousser les premières réductions de taux de la Banque centrale européenne, même si les données économiques européennes ont été beaucoup moins bonnes.

Ce manque de divergence entre la Fed et la BCE, d'une part, et entre la Fed et les autres banques centrales, d'autre part, a empêché le dollar de progresser de manière significative, a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe, et a laissé la monnaie dans une large fourchette, jusqu'à ce que la situation change.

"Dans l'intervalle, nous continuons à osciller, et l'IPC américain déterminera comment le dollar se négocie dans ces fourchettes", a-t-il déclaré.

IPC DE BASE

Les analystes s'attendent à ce que l'IPC de base américain soit de 0,3 % en glissement mensuel en janvier, mais qu'il reste élevé à 3,8 % en glissement annuel.

Le gouverneur de la Banque d'Italie, Fabio Panetta, a déclaré dimanche que le moment approchait rapidement pour que la BCE réduise ses taux, mais la réaction du marché a été limitée, tant pour les devises que pour les obligations d'État.

Les analystes d'ING ont déclaré que M. Panetta est "la voix la plus dovish du Conseil des gouverneurs (de la BCE)" et que ses remarques diffèrent non seulement des faucons qui mettent en garde contre une réduction trop précoce, mais aussi des autres colombes.

Dans les discours des banques centrales, les faucons sont généralement favorables à un resserrement de la politique monétaire, contrairement aux colombes.

Par ailleurs, de nombreuses données sont attendues cette semaine en Grande-Bretagne, notamment les chiffres de l'inflation et du PIB, le premier, mercredi, étant également susceptible d'influencer l'opinion sur la date à laquelle la Banque d'Angleterre commencera à réduire ses taux d'intérêt - elle est actuellement considérée comme étant à la traîne de la Fed et de la Banque centrale européenne.

"Nous pensons que les données seront négatives pour la livre sterling et que les gros titres porteront sur la récession et l'augmentation des pressions inflationnistes", a déclaré M. Harvey.

Les marchés gardent également un œil sur le yen japonais, très sensible aux taux d'intérêt, qui s'est fortement renforcé à la fin de l'année dernière lorsque les marchés ont anticipé des baisses de taux aux États-Unis, mais qui s'est depuis affaibli lorsque ce calendrier a été repoussé.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que les autorités surveillaient de près les mouvements de change.

"Le dollar/yen devrait être principalement influencé par les développements américains dans un avenir proche, mais les avertissements d'intervention sont susceptibles d'augmenter en fréquence autour du niveau de 150, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

Les autorités japonaises sont intervenues fin 2022 pour soutenir le yen, qui s'est affaibli jusqu'à 151,94 pour un dollar.