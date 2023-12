Le dollar a baissé jeudi, tandis que la livre sterling a subi des pertes dans les échanges de vacances, avant la dernière publication importante de l'année, les chiffres de l'inflation américaine de vendredi.

La livre sterling a subi sa plus forte baisse face au dollar en deux mois mercredi après que l'inflation britannique ait chuté en dessous des prévisions à un taux annuel de 3,9% en octobre, un plus bas depuis deux ans.

La devise a chuté de 0,7 % pour atteindre 1,2638 $, les opérateurs tablant sur une réduction des taux de la Banque d'Angleterre dès le mois de mai. Jeudi, elle a atteint son niveau le plus bas en une semaine, à savoir 1,2613 dollar, avant de se redresser légèrement en raison de la baisse du dollar. Il était à 1,2669 $ en dernier lieu.

Face à l'euro, la livre a atteint son niveau le plus bas depuis plus de trois semaines, à 86,78 pence, tandis qu'elle était également en baisse face à l'aussie et au yen.

Les analystes prévoient un assouplissement similaire pour les données américaines de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle de base (PCE), le taux d'inflation annuel étant considéré comme ralentissant à son plus bas niveau depuis 2021, à 3,3 %.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres, dont la livre, était en baisse de 0,4 % à 102,01.

"D'une manière générale, le marché est satisfait de ce scénario d'atterrissage en douceur de type Boucles d'or, qui tend à faire fléchir le dollar", a déclaré Dominic Bunning, responsable de la recherche sur les devises européennes chez HSBC.

"Même si nous n'y croyons pas nécessairement à moyen terme, il est difficile de s'y opposer à court terme.

Certains analystes ont déclaré que le rééquilibrage de fin de mois dans le cadre d'un commerce restreint faisait également baisser le dollar.

"La surperformance du marché des actions américaines en décembre suggère plutôt que les flux de rééquilibrage des couvertures passives seront défavorables au dollar à la fin du mois", a déclaré Shaun Osborne, stratégiste en chef pour les devises à la Scotiabank.

"Alors que les marchés semblent relativement calmes et que les flux commerciaux semblent s'amenuiser, il pourrait encore y avoir une motivation pour faire évoluer les taux au comptant.

Les ventes massives dans la dernière heure des échanges d'actions à Wall Street mercredi ont également provoqué une vague d'aversion au risque sur les marchés, même si les contrats à terme sur les actions se sont stabilisés.

L'ambiance a favorisé le yen, valeur refuge, et le Japon a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'année fiscale à 1,6 %.

Le yen a augmenté d'environ 0,6 % et s'est échangé pour la dernière fois à 142,725 pour un dollar.

Il a tout de même perdu plus de 8 % par rapport au dollar cette année, la Banque du Japon ayant fermement maintenu des taux d'intérêt à court terme négatifs, contre 300 points de base d'augmentation des taux d'intérêt américains.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les marchés devraient prendre note du fait que la BoJ a maintenu sa tendance à l'assouplissement lors de la dernière réunion.

"Le prix du marché pour une action au début de l'année prochaine est encore trop agressif, surtout si l'on considère à quel point le discours sur la désinflation s'est répandu", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que la marge de manœuvre pour une appréciation substantielle du yen est encore limitée.

L'euro était en hausse de 0,4 % à 1,0986 $.

Les dollars australien et néo-zélandais se sont échangés juste en dessous de leurs plus hauts de cinq mois de mercredi. Le dollar australien était à 0,6759 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis juillet à 0,6779 $ un jour plus tôt. Le kiwi s'est échangé à 0,6262 $.

Le yuan chinois est resté stable alors que les coûts de financement en yuan offshore ont baissé et que l'indice boursier des valeurs vedettes de la Chine est resté proche de ses plus bas niveaux en cinq ans. Il s'est échangé pour la dernière fois à 7,14 pour un dollar.

Le bitcoin est repassé au-dessus des 44 000 dollars et était en hausse à 44,171 dollars, juste en dessous du plus haut de 20 mois de la semaine dernière de 44 729 dollars.