Le dollar a augmenté lors de la première journée de négociation de l'année, soutenu par des rendements américains plus élevés, alors que l'attention se tourne vers les données de l'emploi américain et les chiffres de l'inflation européenne cette semaine, qui pourraient fournir des indices sur les prochaines mesures prises par les banques centrales.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, était en hausse de 0,67 % à 102,05, en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis octobre.

Il a chuté de 2 % en 2023, mettant fin à deux années de hausse, les investisseurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale américaine réduise considérablement ses taux d'intérêt cette année, alors que l'économie reste solide.

De l'autre côté de l'ascension du dollar, l'euro a baissé de 0,74 %, les traders ayant digéré les données montrant que les taux d'intérêt ont baissé de 1,5 %.

l'activité industrielle de la zone euro s'est contractée en décembre pour le 18ème mois consécutif et la livre sterling, qui a perdu 0,64% à 1,2657 $.

Le dollar a également progressé face au yen japonais, en hausse de 0,96% à 142,16 yens.

Les gains du dollar ont été soutenus par une hausse des rendements américains. Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 10 points de base à 3,963 %. Il s'agit de la plus forte hausse quotidienne depuis plus de trois semaines, après une baisse de 100 points de base en novembre et décembre.

Les investisseurs ont une semaine assez chargée avec une série de données économiques, y compris les données sur l'inflation européenne et les données américaines sur les offres d'emploi et les emplois non agricoles, qui aideront à façonner les attentes du marché concernant les mesures de politique monétaire de la Fed et de la Banque centrale européenne.

"Les émissions primaires des entreprises (estimées à 60 milliards de dollars pour les seuls États-Unis) pourraient soutenir cette inversion moyenne des rendements. Ensuite, les minutes du FOMC et les chiffres de l'emploi donneront le ton et affineront les attentes pour les réunions du FOMC de janvier et de mars", a déclaré Kenneth Broux, stratégiste senior pour les devises et les taux chez Société Générale.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), qui a fixé les taux d'intérêt en décembre, devrait être publié mercredi et fournira des informations supplémentaires sur la pensée des banquiers centraux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 82 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt à partir du mois de mars, avec plus de 150 points de base (pb) d'assouplissement prévus cette année.

Les opérateurs ont également traité les prix du pétrole à la hausse, le Brent augmentant de plus de 2 %, en raison des craintes d'une perturbation potentielle de l'approvisionnement au Moyen-Orient après la dernière attaque d'un navire porte-conteneurs en mer Rouge.

Toutefois, cela n'a pas aidé les devises des pays exportateurs de pétrole à résister à la hausse du billet vert. Le dollar a augmenté de 0,4 % par rapport à la couronne norvégienne et de 0,2 % par rapport au dollar canadien, tandis que le dollar australien a reculé de 0,33 %.

L'euro a toutefois reculé d'environ 0,4 % par rapport au dollar australien et au dollar canadien.

Le monde de la cryptographie a commencé l'année en fanfare, le bitcoin atteignant un pic de 21 mois à 45 532 dollars, grâce aux attentes croissantes de la Securities and Exchange Commission américaine, qui devrait bientôt approuver les fonds bitcoin au comptant négociés en bourse.