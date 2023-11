Le dollar se dirigeait vers sa meilleure semaine contre le yen depuis trois mois vendredi, après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et un chœur de responsables de la Fed aient jeté de l'eau froide sur les attentes du marché d'un pic des taux américains.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin et l'éther se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux plurimensuels, la spéculation renouvelée sur l'approbation imminente d'un fonds bitcoin négocié en bourse ayant insufflé une nouvelle vie aux actifs numériques.

Plusieurs responsables politiques de la Fed, dont M. Powell, ont déclaré jeudi qu'ils n'étaient toujours pas sûrs que les taux d'intérêt soient suffisamment élevés pour mettre fin à la lutte contre l'inflation, des commentaires considérés comme hawkish par les marchés et qui ont fait grimper le billet vert.

Le dollar s'est approché d'un plus haut d'un an à 151,38 yens vendredi et a touché des plus hauts d'une semaine contre les dollars australien et néo-zélandais.

"Le discours de Powell était plutôt hawkish, et cela a vraiment frappé le sentiment", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets.

Les remarques des responsables de la Fed sont intervenues une semaine après que la banque centrale américaine a laissé les taux d'intérêt stables et a renforcé les attentes selon lesquelles les taux pourraient avoir atteint un sommet, ce qui a fait chuter le dollar et les rendements des bons du Trésor dans la foulée.

Le billet vert a toutefois repris pied cette semaine et visait un gain hebdomadaire d'environ 1,3 % par rapport au yen, sa meilleure performance depuis le mois d'août.

"Le dollar/yen s'est orienté à la hausse cette semaine et il est maintenant de retour au-dessus de 151. Cela augmente le risque que la BOJ intervienne sur le marché (des changes) pour renforcer le yen, mais je pense que les marchés ne s'attendent pas à une intervention à moins que le dollar/yen n'atteigne environ 152", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Le dollar australien et le kiwi se sont également dirigés vers une baisse hebdomadaire de 2,4 % et de 1,8 % respectivement par rapport au dollar, ce qui représente également leur plus forte baisse depuis des mois.

"Même si nous ne nous attendons pas à ce que Powell tienne ses promesses de resserrement, ce resserrement soutient le dollar", a déclaré M. Kong.

Le dollar australien s'est maintenu à 0,6359 $ après avoir glissé à un plus bas d'une semaine de 0,6352 $ plus tôt dans la session, tandis que le dollar néo-zélandais s'est maintenu à 0,5893 $, après avoir également atteint un plus bas d'une semaine de 0,5886 $ plus tôt.

La chute des prix du pétrole et l'essoufflement de la reprise économique en Chine ont également pesé sur les monnaies des Antipodes.

La banque centrale australienne, dans son communiqué trimestriel sur la politique monétaire publié vendredi, a averti qu'il y avait des risques de nouvelles surprises à la hausse pour l'inflation suite à sa dernière augmentation des taux d'intérêt, tout en augmentant les prévisions pour la croissance économique et l'emploi.

Ailleurs, l'euro s'est stabilisé à 1,0668 dollar, tandis que la livre sterling a glissé de 0,02 % à 1,2218 dollar. Ils étaient tous deux en voie de perdre 0,56% et 1,3% pour la semaine, respectivement.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, s'est maintenu près d'un sommet de 18 mois et a acheté 36 519 $ en dernier, après avoir atteint 37 978 $ lors de la session précédente, son niveau le plus élevé depuis mai 2022.

La deuxième crypto-monnaie la plus importante, l'Ether, s'est établie à 2 102,90 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis avril, à savoir 2 131,50 dollars, lors de la session précédente.

Les prix des actifs numériques ont grimpé en flèche à la suite de spéculations sur l'approbation imminente du spot bitcoin ETF de BlackRock, le géant de la gestion d'actifs s'étant également inscrit pour créer un trust ethereum.

"L'approbation potentielle des ETF au comptant par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait avoir un impact significatif sur le secteur des crypto-monnaies", a déclaré Carl Szantyr, associé directeur du fonds spéculatif Blockstone Capital, spécialisé dans les actifs numériques.

"Une telle approbation rendrait plus accessible aux investisseurs institutionnels l'accès à l'espace des crypto-monnaies, ce qui stimulerait probablement la demande et, par la suite, les prix."