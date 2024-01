Les signes de résistance de l'économie américaine et la prudence des banquiers centraux quant à la réduction des taux d'intérêt ont incité les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions de baisse rapide et importante des taux d'intérêt.

Les gains hebdomadaires de 1,6 % et 2,3 % sur les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, devraient être les plus importants depuis novembre et juillet respectivement. Les marchés évaluent à 57 % la probabilité d'une baisse des taux américains en mars, contre 75 % il y a une semaine.

"Les données sur l'activité américaine et les banquiers centraux montrent que les marchés sont trop optimistes quant aux réductions de taux en 2024, à la fois en termes de calendrier et d'ampleur", a déclaré Richard Franulovich, responsable de la stratégie de change de Westpac.

"Cela, ainsi qu'un nouvel accès de turbulence sur les marchés immobiliers et financiers chinois, a fait revenir le dollar à sa forme."

L'indice du dollar est en hausse de 0,9 % à 103,4 sur la semaine et le plus grand perdant a été le yen, qui est maintenant en baisse de 5 % pour l'année jusqu'à présent, car les données et un tremblement de terre meurtrier ont sapé la confiance que la Banque du Japon est sur le point d'augmenter les taux d'intérêt.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base du Japon a ralenti à 2,3 % dans l'année à décembre, son rythme annuel le plus bas depuis juin 2022, enlevant la pression sur les décideurs politiques pour prendre des mesures rapides et entraînant le yen environ 0,2 % plus bas à 148,44 pour un dollar.

"La prise de conscience par le marché que les hausses de taux ne seront pas faciles pour la BOJ dans les mois à venir et la réévaluation coïncidente des risques de baisse des taux de la Fed se sont déjà reflétées dans la hausse du dollar/yen", a déclaré Jane Foley, stratège chez Rabobank.

Les autres mouvements de devises dans la session asiatique ont été modestes vendredi, laissant l'euro en baisse de 0,6 % pour la semaine à 1,0884 $ et la livre sterling en baisse de 0,4 % à 1,2705 $.

L'Aussie a reçu un peu de soutien de la part de la stabilisation des prix du minerai de fer et a augmenté de 0,1% à 0,6578 $. Le kiwi est resté instable à 0,6099 $.

CHORUS HAWKISH

Les données du marché du travail américain publiées jeudi ont été solides, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage tombant à leur plus bas niveau depuis près d'un an et demi, ce qui a renforcé la pression sur les paris de baisse des taux d'intérêt du marché.

Les rendements du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ont augmenté de 22 points de base cette semaine pour atteindre 4,3587 %.

Des données antérieures ont montré que les ventes au détail ont augmenté plus que prévu en décembre. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi que la vigueur de l'économie américaine permettait aux responsables politiques d'agir "prudemment et lentement", ce que les traders ont interprété comme une réplique aux prix fixés pour une baisse rapide des taux.

Les banquiers centraux européens ont également réduit les attentes de réductions en Europe, limitant la chute de l'euro par rapport au dollar et entraînant des gains pour les devises telles que l'euro/yen et l'euro/swissie.

Une hausse inattendue de l'inflation britannique a également entraîné une forte baisse des paris sur les réductions des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et a soutenu la livre sterling.

L'aggravation du malaise sur les marchés immobiliers chinois a ébranlé les investisseurs, qui ont vendu les actions de la Chine continentale à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années et la monnaie à son plus bas niveau depuis près de deux mois, à 7,1999 pour un dollar, ce qui a incité la banque d'État à la soutenir.

Le bitcoin a atteint son plus bas niveau en cinq semaines, à 40 484 dollars, dans la nuit, les traders ayant pris leurs bénéfices à la suite de l'approbation par les États-Unis des fonds négociés en bourse de bitcoins au comptant. Les spéculateurs ont fait grimper le prix de 150 % au cours de l'année 2023 dans l'espoir que l'approbation ouvrirait la voie à l'achat de la crypto-monnaie par des investisseurs à grande échelle.

Les investisseurs ont injecté 1,9 milliard de dollars dans neuf nouveaux ETF bitcoin au cours de leurs trois premiers jours de cotation, mais ce chiffre est inférieur à certaines des estimations les plus audacieuses qui prévoyaient un afflux de plusieurs milliards de dollars dès le premier jour.