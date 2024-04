Le dollar s'est raffermi jeudi après que les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, aient réduit à néant les attentes persistantes de la Fed concernant le début de son cycle de réduction des taux d'intérêt en juin, tandis que le yen s'est maintenu à des niveaux observés pour la dernière fois au milieu de l'année 1990.

La chute du yen à son plus bas niveau depuis 34 ans, à 153,24 pour un dollar américain, mercredi, a ravivé les craintes d'intervention, les autorités de Tokyo ayant réaffirmé qu'elles n'excluaient pas de prendre des mesures pour faire face à des fluctuations excessives.

"Les mouvements récents sont rapides. Nous aimerions répondre de manière appropriée aux mouvements excessifs, sans exclure aucune option", a déclaré Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des changes en 2022, lorsque le yen a glissé vers ce qui était alors son niveau le plus bas depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.

Jeudi, le yen s'est renforcé de 0,20 % à 152,88 pour un dollar, juste en dessous du niveau de 153,24 atteint mercredi après que l'indice américain des prix à la consommation ait augmenté de 0,4 % sur une base mensuelle en mars, contre une augmentation de 0,3 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com, s'attend à ce que les autorités de Tokyo continuent à parler fermement et interviennent si les choses semblent désordonnées.

"L'élément très intéressant est la manière dont la Banque du Japon va finalement gérer cette situation [...]. Nous pourrions assister à une plus grande fermeté de la part de la Banque du Japon, ce qui serait le catalyseur d'un redressement plus soutenu", a déclaré M. Rodda.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale ne réagirait pas directement aux fluctuations de la monnaie dans le cadre de sa politique monétaire, balayant ainsi les spéculations du marché selon lesquelles les fortes baisses du yen pourraient l'obliger à relever ses taux d'intérêt.

Le mois dernier, la banque centrale japonaise a mis fin à huit années de taux d'intérêt négatifs, mais le yen est resté ancré à un niveau proche de 151 pour un dollar depuis lors.

La faiblesse des taux japonais a fait du yen la monnaie de financement de prédilection pour les opérations de portage, dans lesquelles les opérateurs empruntent généralement une monnaie à faible rendement pour ensuite la vendre et investir le produit dans des actifs libellés dans une monnaie à rendement plus élevé.

LES FANTASMES DE LA FED

À la suite des données sur l'inflation, les opérateurs ont considérablement réduit leurs paris sur les baisses de taux d'intérêt cette année et sur la date à laquelle la Réserve fédérale entamera son cycle d'assouplissement.

Pour ajouter à ces doutes, le compte rendu de la réunion de mars de la Fed, publié mercredi, montre que les décideurs politiques étaient déjà déçus par les récentes lectures de l'inflation avant le dernier rapport.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à 18 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en juin, contre 50 % avant les données de l'IPC, le mois de septembre s'avérant être le prochain point de départ pour les réductions de taux.

Les opérateurs tablent également sur une réduction de 43 points de base cette année, ce qui est bien inférieur aux 75 points de base d'assouplissement prévus par la banque centrale américaine. Au début de l'année, les opérateurs tablaient sur des réductions de plus de 150 points de base en 2024.

Selon Kevin Cummins, économiste en chef pour les États-Unis chez NatWest, les dernières tendances de l'IPC de base évoluent dans la mauvaise direction pour que la Fed ait suffisamment confiance en l'inflation d'ici la réunion du FOMC de juin.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la première réduction (25 points de base) ait lieu lors de la réunion de septembre (au lieu de juin) et qu'elle soit suivie de deux autres réductions cette année.

Le rapport sur l'inflation a fait grimper les bons du Trésor américain et a fait grimper l'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, de plus de 1 % mercredi, pour atteindre un sommet de 105,30 en cinq mois. L'indice était à 105,13 jeudi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement baissé à 4,554% dans les heures asiatiques, oscillant près du pic de cinq mois de 4,568% qu'il a touché mercredi.

L'euro s'est maintenu à 1,0744 $, après avoir perdu 1 % mercredi, en prévision de la réunion de la Banque centrale européenne qui aura lieu plus tard dans la journée. On s'attend à ce que la BCE ne modifie pas ses taux, mais l'attention se porte sur les commentaires des responsables pour savoir si le mois de juin sera le point de départ des réductions dans la région.

La livre sterling était en dernier lieu à 1,2538 $, en hausse de 0,06% sur la journée. Le dollar australien < AUD-D3> a peu changé à 0,651 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,17% à 0,598 $.