Le yen s'est rapproché du niveau psychologique de 150 yens pour un dollar ce mardi, avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation américaine prévue plus tard dans la journée, tandis que la livre a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois face à l'euro après des données salariales plus élevées que prévu.

Le franc suisse a chuté à des plus bas de plusieurs semaines contre l'euro et le dollar après que les prix à la consommation plus bas que prévu aient stimulé les paris de réduction des taux.

Le billet vert a atteint son plus haut niveau en 11 semaines à 149,695 yens, se rapprochant du niveau très surveillé des 150 yens qui, selon les analystes, déclencherait probablement de nouvelles manœuvres de la part des responsables japonais dans le but de soutenir la monnaie.

Le yen, qui a chuté de plus de 5 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, est soumis à une pression persistante, les investisseurs réduisant leurs attentes quant à l'ampleur et au rythme du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale.

Les baissiers du yen sont également enhardis par les signes indiquant que la Banque du Japon ne relèvera pas agressivement ses taux, même si elle abandonne les taux d'intérêt négatifs cette année, comme l'ont parié les marchés.

"La convergence des écarts de taux qui a fait grimper le yen à la fin de l'année dernière est en train de s'inverser alors que les marchés recalibrent leurs attentes en réponse à une économie américaine étonnamment résistante et à l'éloignement des perspectives d'une hausse à court terme de la Banque du Japon", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger and co.

La livre sterling atteint son niveau le plus élevé depuis près de six mois à 85,105 pence pour un euro, même si les salaires britanniques ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus d'un an, car le ralentissement a été moins fort que ce que la plupart des analystes avaient prévu et le taux de chômage britannique a diminué de manière inattendue.

La livre a également augmenté d'environ 0,1 % par rapport au dollar, à 1,2640 dollar.

"Les données sur l'emploi au Royaume-Uni ont été plus fortes que prévu, ce qui a permis à la livre sterling de continuer à rebondir", a déclaré Roberto Mialich, stratège de change chez UniCredit.

"Une augmentation de l'inflation britannique est également attendue pour janvier, ce qui pourrait maintenir la fermeté de la livre sterling", a-t-il ajouté. Les données sur l'inflation de janvier sont publiées mercredi.

a fait chuter le franc à son plus bas niveau depuis plusieurs semaines par rapport au dollar et à l'euro, ce qui a conduit à une série de paris sur une baisse des taux d'intérêt dès le mois de mars.

"Les chiffres publiés aujourd'hui renforcent notre opinion selon laquelle la BNS sera la première banque centrale du G10 à réduire ses taux dans ce cycle de politique monétaire", a déclaré Adrian Prettejohn, économiste chez Capital Economics Europe, qui a prévu une réduction des taux lors de la réunion du mois prochain.

Le franc était en baisse de 0,7% à 0,8815 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis le 11 décembre, et en baisse de 0,6% à 0,9484 pour un euro, son niveau le plus bas depuis le 18 décembre.

Ailleurs, l'euro était en baisse de 0,1% contre le billet vert à 1,0762 $, tandis que l'aussie et le kiwi ont baissé de 0,3% et 0,5% respectivement.

L'indice du dollar a légèrement augmenté à 104,26 avant les données clés sur l'inflation plus tard dans la journée de mardi.

"Si l'inflation reste élevée, le dollar se renforcera", a déclaré Amanda Sundström, stratège en matière de revenus fixes et de devises chez SEB.

"Mais si nous avons un peu de répit et que nous voyons quelque chose qui confirme que l'inflation est en train de ralentir, le dollar sera plus faible.

La récente série de données économiques favorables aux États-Unis, en particulier le rapport sur l'emploi publié ce mois-ci, a renforcé les attentes selon lesquelles les taux américains devraient rester plus longtemps à un niveau élevé.

Les marchés tablent désormais sur une baisse des taux d'environ 110 points de base de la part de la Fed cette année à partir de mai, contre environ 160 points de base à la fin de l'année dernière.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2021, à 50 383 dollars, et s'est maintenu au-dessus de 50 000 dollars pour la deuxième journée consécutive.

La plus grande crypto-monnaie du monde a augmenté de près de 18 % cette année, aidée par l'approbation réglementaire du mois dernier pour les fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis conçus pour suivre son cours.