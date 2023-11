Le dollar a repris pied mercredi et s'est rapproché de la hausse après que plusieurs intervenants de la Réserve fédérale ont laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux, alors que les traders attendent le discours du président Jerome Powell sur la future trajectoire de la politique de la banque centrale.

Le billet vert, qui a chuté la semaine dernière dans le sillage de la décision de la Fed de maintenir son taux directeur et des données indiquant un refroidissement du marché du travail américain, a trouvé un plancher alors que les marchés restent en désaccord sur la question de savoir si un pic des taux américains a été atteint et quand la Fed pourrait commencer à assouplir les conditions monétaires.

Les contrats à terme indiquent qu'il y a environ 17 % de chances qu'une nouvelle hausse ait lieu d'ici janvier, mais qu'il y a 21 % de chances que les taux soient réduits dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME.

La livre sterling, qui a atteint en début de semaine un sommet de sept semaines face au dollar, au-dessus de 1,24 dollar, est restée à distance, reculant de 0,19 % à 1,22755 dollar.

Le yen japonais a de nouveau glissé vers le côté le plus faible de 150 pour un dollar, après un léger sursis la semaine dernière. Il s'est établi pour la dernière fois à 150,66 pour un dollar.

L'indice du dollar américain, qui a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis environ quatre mois, a augmenté de 0,11 % à 105,66 et est en passe de réaliser un gain hebdomadaire.

"Nous avons constaté une légère reprise du dollar américain, mais cela était prévisible après une chute aussi brutale", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Nous assistons également au retour en force obligatoire des intervenants de la Fed cette semaine, qui tentent de détourner les attentes du marché d'une réduction des taux d'intérêt.

Mardi, plusieurs responsables politiques de la Fed ont maintenu un ton équilibré et ont déclaré qu'ils tenaient compte des données économiques solides, de certains signes de ralentissement et de l'impact de la hausse des rendements obligataires à long terme pour déterminer s'ils devaient encore augmenter les taux pour réduire l'inflation.

L'attention se porte désormais sur les remarques du président de la Fed, M. Powell, plus tard dans la journée de mercredi.

"Il y a un risque de voir le dollar américain se renforcer davantage aujourd'hui si Powell et (la société) continuent de rappeler aux marchés leur discours 'plus haut pour plus longtemps'", a déclaré M. Simpson.

L'euro a baissé de 0,13 % à 1,0685 $, plombé par l'assombrissement des perspectives de croissance dans la zone euro. Les données de mardi ont montré que la production industrielle allemande a chuté plus que prévu en septembre.

"Les perspectives mitigées pour les dépenses de consommation et d'investissement laissent la zone euro très proche de la récession", a déclaré Nick Bennenbroek, économiste chez Wells Fargo.

"Indépendamment du fait que la zone euro tombe ou non en récession, nous voyons suffisamment de vents contraires à la croissance pour suggérer que le resserrement monétaire de la Banque centrale européenne est terminé."

En Australie, le dollar australien s'est maintenu à 0,6428 dollar, après avoir perdu 0,8 % au cours de la séance précédente, ce qui représente sa plus forte baisse quotidienne depuis environ un mois.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé mardi ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 12 ans, mettant fin à quatre mois de politique inchangée, mais a atténué sa tendance au resserrement pour la rendre plus conditionnelle aux données à venir.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la RBA procède à une nouvelle augmentation des taux en décembre", a déclaré Luci Ellis, économiste en chef de Westpac.

"Le dernier paragraphe de la déclaration contient un changement de langage... Cela signifie que le conseil espère ne pas avoir à relever les taux à nouveau, mais qu'il est tout à fait disposé à le faire si les choses changent. Il n'y a pas assez de nouvelles informations d'ici la réunion de décembre pour changer de point de vue".

Le dollar néo-zélandais a également baissé de 0,08 % à 0,5930 $.