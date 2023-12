Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois mercredi et l'euro a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois en raison des attentes de la Réserve fédérale qui pourrait bientôt réduire ses taux d'intérêt, mais les flux de transactions de fin d'année ont limité les mouvements.

De nombreux traders étant partis en vacances, les volumes devraient rester faibles jusqu'à la nouvelle année.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est tombé à 101,41, son niveau le plus bas depuis le 28 juillet. L'indice est en passe de chuter de 1,9 % en 2023 après deux années consécutives de fortes hausses, dues à l'anticipation des hausses de taux de la Fed, puis aux hausses effectives des taux de la Fed pour lutter contre l'inflation.

"Dans l'ensemble, d'un point de vue mondial, je m'attends à ce que les marchés restent calmes", a déclaré Jens Magnusson, économiste en chef chez SEB.

"Les marchés boursiers restent solides et devraient se maintenir jusqu'au Nouvel An. Si rien ne se passe sur le plan géopolitique, les marchés des devises resteront assez calmes au cours des prochains jours.

La récente faiblesse du dollar - l'indice devrait enregistrer un deuxième mois consécutif de pertes - a été stimulée par les marchés qui anticipent des réductions des taux de la Fed l'année prochaine, ce qui réduit l'attrait du dollar.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 85 % la probabilité d'une réduction des taux à partir de mars 2024, avec plus de 150 points de base de réduction prévus pour l'année prochaine.

Les données américaines faisant état d'un ralentissement de l'inflation ont renforcé les paris sur un assouplissement des taux l'année prochaine.

"La désinflation est bien ancrée (et) les banques centrales s'attendent à un changement de cap l'année prochaine, alors que la croissance se maintient", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC à Singapour.

"Ce marché est favorable aux indicateurs de risque, tels que les actions et les devises à haut risque.

Pendant ce temps, l'euro était en hausse de 0,1 % à 1,1053 $, après avoir touché un plus haut de quatre mois à 1,1055 $. La monnaie unique est en hausse de près de 3 % sur l'année et est en passe d'enregistrer un troisième mois consécutif de hausse, égalant ainsi sa performance de l'année dernière.

"Dans l'ensemble, tant que l'idée d'un atterrissage en douceur reste d'actualité et que l'appétit pour le risque reste intact, je pense que les gens se tourneront davantage vers l'euro que vers le dollar", a déclaré M. Magnusson de SEB.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,1 % à 142,52 pour un dollar et se dirige vers une chute de 8 % sur l'année, bien que la devise asiatique ait connu un regain de vigueur ces dernières semaines, reflétant les attentes de la Banque du Japon qui devrait bientôt mettre fin à sa politique ultra-libre.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de la banque centrale des 18 et 19 décembre a montré que les décideurs de la BOJ considéraient qu'il était nécessaire de maintenir sa politique monétaire ultra-légère pour le moment, certains appelant à un débat plus approfondi sur une future sortie des mesures de relance massives.

Selon les stratèges de Saxo, le résumé des opinions était quelque peu dovish et ne montrait aucun sentiment d'urgence à mettre fin aux politiques ultra-loyales.

Le calendrier probable de la fin des politiques sera plus tardif que ce que le marché anticipe, ont déclaré les stratèges de Saxo dans une note.

Le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont tous deux atteint un nouveau sommet de cinq mois plus tôt dans la session. Le dollar australien a acheté pour la dernière fois 0,6836 $, tandis que le kiwi était à 0,6324 $.