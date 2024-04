La Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en milieu d'année, mais le cycle d'assouplissement sera plus progressif aux États-Unis que dans d'autres marchés développés, a déclaré mercredi le géant obligataire américain PIMCO.

PIMCO privilégie les marchés obligataires de pays tels que l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni car les risques d'inflation y sont moins prononcés qu'aux États-Unis, ont écrit Tiffany Wilding, économiste, et Andrew Balls, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux, dans un rapport sur les perspectives à 6-12 mois.

"Les banques centrales, qui ont resserré leur politique à l'unisson pour freiner la pandémie inflationniste, suivront probablement des voies différentes lorsqu'elles réduiront leurs taux d'intérêt", ont-ils déclaré. "Alors que de nombreuses grandes économies de marché développées ralentissent, les États-Unis ont maintenu leur dynamique étonnamment forte, avec plusieurs facteurs de soutien qui devraient persister."

Ces facteurs comprennent des mesures de relance plus importantes liées à la pandémie, des déficits budgétaires élevés et le boom de l'intelligence artificielle.

Les politiques économiques des candidats à la prochaine élection présidentielle américaine sont également considérées comme susceptibles de soutenir la croissance économique américaine et de nuire à la croissance ailleurs, a déclaré PIMCO.

"Ces facteurs qui soutiennent la croissance relative des États-Unis sont également susceptibles de contribuer à une inflation plus forte aux États-Unis en 2024", a déclaré PIMCO.

Les responsables de la Fed ont prévu trois baisses de taux cette année, mais une série de données économiques solides pourrait retarder le passage prévu à un taux directeur moins restrictif.

PIMCO s'attend à un atterrissage en douceur de l'économie américaine - un scénario dans lequel les taux d'intérêt élevés ralentissent l'inflation sans faire basculer l'économie dans une récession - mais a déclaré que les risques d'une contraction économique ou d'une inflation plus forte que prévu restaient élevés.

"Aux États-Unis, les risques inflationnistes persistants semblent les plus élevés. Ailleurs, les risques de récession restent une préoccupation majeure".

Sur les marchés du crédit, elle considère que les titres adossés à des créances hypothécaires d'agences américaines sont attrayants et préfère les emprunts d'entreprises bien notés aux obligations à rendement plus élevé mais plus risquées d'entreprises plus sensibles à un éventuel ralentissement de l'activité économique.