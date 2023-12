Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, mais a évolué dans une fourchette relativement étroite, les investisseurs attendant les données économiques américaines pour obtenir plus de clarté sur les prochaines mesures monétaires de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 033,98 $ l'once, à 1035 GMT, se négociant dans une fourchette étroite de 9 $ dans la session jusqu'à présent. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 045,70 $.

Si les données américaines de cette semaine renforcent l'opinion que la Fed va bientôt commencer à réduire les taux, alors l'or gagnera, mais dans le cas de données plus fortes, la Fed est susceptible de maintenir les taux plus élevés pour plus longtemps, a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

"Nous assisterons au dénouement des politiques monétaires restrictives des principales banques centrales, de sorte que 2024 sera une année positive pour l'or."

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans étaient proches de leur niveau le plus bas en cinq mois touché mercredi, tandis que l'indice du dollar est resté stable.

Les données de mercredi ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis ont augmenté de façon inattendue en novembre, tandis que la confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu en décembre sur fond d'optimisme concernant le marché de l'emploi.

Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur le PIB américain du troisième trimestre et les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, qui seront publiés plus tard jeudi, ainsi que le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui sera publié vendredi.

La tendance dovish de la banque centrale américaine a incité les traders à prévoir plusieurs baisses de taux en 2024. Toutefois, certains responsables de la Fed se sont opposés à l'idée d'une réduction rapide des taux. Selon l'outil FedWatch du CME, le marché s'attend à ce qu'il y ait 80 % de chances que la Fed réduise ses taux d'ici au mois de mars.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a gagné 0,3 % à 24,20 $ l'once, tandis que le platine a légèrement baissé de 0,2 % à 955,23 $ et le palladium a baissé de 0,3 % à 1 192,34 $.