La banque centrale américaine devrait s'en tenir à son objectif d'inflation de 2 %, car le relever saperait les attentes du public, a déclaré mardi Alberto Musalem, président de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

"Je pense que si nous commençons à modifier l'objectif d'inflation, cela va brouiller les pistes et les gens ne seront pas en mesure de former des attentes sur l'inflation à long terme (...) et nous perdrons un point d'ancrage de stabilité", a déclaré M. Musalem lors d'une séance de questions-réponses à la suite d'un discours prononcé à Saint-Louis. "Ce n'est pas une idée utile ou opportune, car nous venons de voir les avantages qu'il y a à ne pas le faire. (Reportage de Lindsay Dunsmuir ; Rédaction de Paul Simao)