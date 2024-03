Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, a réaffirmé jeudi que la prochaine action de la banque centrale américaine consisterait probablement à réduire son objectif de taux d'intérêt.

"Je m'attends à ce que nous réduisions les taux d'intérêt dans le courant de l'année", a déclaré M. Williams lors d'une allocution prononcée à New York à l'occasion du 92e gala annuel de la Citizens Budget Commission. "Je pense qu'il est logique, compte tenu de la baisse de l'inflation et du meilleur équilibre de l'économie, que nous ramenions les taux d'intérêt à des niveaux plus normaux", a déclaré le fonctionnaire, tout en ajoutant qu'"il n'y a pas de sentiment d'urgence à cet égard".

"Je pense que la politique monétaire est bien en place et qu'il s'agit maintenant d'acquérir la certitude que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 %, a déclaré M. Williams.

M. Williams a également déclaré qu'il ne voyait pas l'économie créer des conditions qui pousseraient la Fed à relever à nouveau son objectif de taux d'intérêt.

"Sur la base de ce que je vois actuellement, nous n'avons pas besoin de resserrer davantage la politique monétaire", a déclaré M. Williams. Mais il a ajouté : "évidemment, si les perspectives changent, si les conditions économiques changent de manière significative, matérielle, vous savez, nous devrions, je devrais y repenser".

Les remarques de M. Williams ont largement fait écho à un discours qu'il a prononcé mercredi à Long Island. On s'attend généralement à ce que la Fed réduise sa fourchette de taux d'intérêt, qui se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %, dans le courant de l'année, bien que la vigueur de l'activité économique et le recul inégal des pressions inflationnistes aient retardé le début de l'assouplissement de la politique monétaire.

M. Williams a déclaré que l'économie américaine avait été très forte alors qu'elle se remettait de la pandémie de coronavirus et que le cycle économique actuel était très différent de ceux observés dans le passé. Il a ajouté que la résistance de l'économie était remarquable.