L'inflation aux États-Unis "semble se réduire" et cela devrait permettre à la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt plus tard cette année, a déclaré le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, dans un essai politique publié jeudi.

Après avoir craint que l'inflation ne stagne à un niveau élevé, M. Bostic a déclaré que les données récentes indiquent de nouveaux progrès, notamment le fait que la part des biens et services augmentant à un taux annuel supérieur à 5 % est passée sous la barre des 20 %, ce qui est plus proche de la situation qui prévalait avant la pandémie du virus COVID-19 et similaire à la part observée lorsque l'inflation ralentissait rapidement l'année dernière.

"Cela va dans la bonne direction", a déclaré M. Bostic à propos d'un indicateur qu'il considère comme l'une des pierres de touche de la lutte de la banque centrale américaine contre l'inflation, qui a atteint son niveau le plus élevé en 40 ans en 2022.

L'inflation reste "élevée", selon la dernière déclaration de politique monétaire de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ayant augmenté à un taux annuel de 2,7 % en avril. L'objectif d'inflation de la Fed est de 2 %, et peu de progrès ont été réalisés au cours des derniers mois.

Les données sur l'inflation PCE pour le mois de mai seront publiées vendredi.

M. Bostic a déclaré qu'en l'état actuel des choses, "je continue de penser que les conditions nécessiteront probablement une baisse du taux des fonds fédéraux au quatrième trimestre de cette année". Dans des commentaires ultérieurs aux journalistes, il a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles il faut être "patient" avec cette première baisse est qu'elle intervient une fois que l'inflation est sur une trajectoire claire de retour à 2 %, et qu'elle peut être considérée comme la première d'une série de baisses.

Les investisseurs s'attendent à ce que les réductions de taux commencent en septembre, avec deux réductions d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, au lieu de la seule réduction de taux que M. Bostic et de nombreux autres décideurs politiques de la Fed prévoient maintenant.

"Je ne suis pas attaché à une politique particulière", a déclaré M. Bostic. "Il existe des scénarios plausibles dans lesquels d'autres réductions, aucune réduction ou même une augmentation pourraient être appropriées. Je me laisserai guider par les données et les conditions sur le terrain.

Les données récentes sur l'emploi et la croissance économique laissent présager "une décélération ordonnée de l'activité qui rétablira l'équilibre entre l'offre et la demande dans l'économie [...]". C'est vraiment de l'économie 101".

Les entreprises de sa circonscription du sud-est, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la publication de l'essai, considèrent toujours l'inflation comme la "principale préoccupation", la plupart d'entre elles estimant que les niveaux actuels d'embauche et d'emploi sont viables.

M. Bostic a déclaré qu'il n'avait pas l'impression que le marché de l'emploi se dirigeait vers une "falaise" et qu'il pensait que la Fed pouvait atteindre son objectif d'inflation "avec des marchés de l'emploi (...) qui sont serrés par rapport aux normes historiques". (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction de Paul Simao)