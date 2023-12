Le prix de l'or a augmenté mardi après avoir atteint un plus bas de trois semaines lors de la session précédente, soutenu par un dollar plus faible avant les données clés sur l'inflation américaine et les principales réunions de politique des banques centrales pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 984,39 dollars l'once, à 0946 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 999,60 $.

Le dollar a baissé de 0,3% par rapport à ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

"Les chances de voir l'or remonter à court terme au-dessus du niveau de 2000 dollars dépendent de ce qui se passe aujourd'hui avec les données sur l'inflation américaine", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

"Des créations d'emplois plus fortes que prévu le mois dernier aux États-Unis, cela semble un peu inquiétant et pourrait être un précurseur d'un IPC plus fort que prévu aujourd'hui... ce serait une mauvaise nouvelle pour l'or", a ajouté M. Evangelista.

Un rapport sur l'emploi américain positif la semaine dernière a réduit les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain est attendu à 1330 GMT. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale américaine soit stable en novembre et que l'inflation de base se maintienne à un rythme annuel de 4 % - bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

La réunion de politique monétaire de deux jours du Federal Open Market Committee se terminera mercredi avec la décision sur les taux d'intérêt et la publication du résumé des projections économiques.

La Fed devrait laisser ses taux inchangés à 5,25 %-5,50 % cette semaine, avec environ 77 % de chances de réduire les taux en mai, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse des taux d'intérêt a tendance à soutenir les lingots qui ne portent pas d'intérêt.

Il convient également de noter que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre tiendront des réunions de politique générale jeudi.

L'argent a augmenté de 0,4 % à 22,88 dollars l'once, tandis que le platine a gagné 1 % à 918,69 dollars et le palladium a grimpé de 1,2 % à 968,39 dollars l'once. (Reportage d'Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)