Les prix de l'or sont restés stables jeudi, les investisseurs s'abstenant de faire des paris importants avant la publication, plus tard dans la semaine, des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui pourraient donner plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant s'est maintenu à 2 025,69 dollars l'once à 5h16 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 042,50 $.

Les données américaines de cette semaine ont montré des signes progressifs de refroidissement du marché du travail aux États-Unis, avec des ouvertures d'emplois tombant à un niveau inférieur à 2-1/2 ans en octobre, tandis que les emplois privés ont augmenté moins que prévu le mois dernier.

Les investisseurs se concentrent désormais sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis vendredi, avant que la Fed ne mette à jour ses projections économiques et de taux d'intérêt lors de sa réunion des 12 et 13 décembre.

"On s'attend généralement à ce que le nombre d'emplois non agricoles soit inférieur, donc s'il correspond aux attentes ou est supérieur, on peut s'attendre à une vente d'or", a déclaré Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery.

Les récents commentaires pessimistes des responsables de la Fed et une série de données économiques plus faibles que prévu ont fait naître l'idée que les taux d'intérêt américains ont atteint leur maximum et que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux au début de l'année prochaine.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 60 % les chances d'une réduction des taux d'ici au mois de mars de l'année prochaine.

"Les données économiques plus faibles que prévu renforcent les attentes de baisses de taux anticipées par la Réserve fédérale américaine... les baisses de taux plus tard dans l'année (2024) devraient soutenir la demande d'investissement dans l'or", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.

La baisse des taux d'intérêt a tendance à soutenir les lingots non porteurs d'intérêts.

L'or au comptant semble neutre dans une fourchette de 2 019 $ à 2 033 $ l'once, et une échappée pourrait suggérer une direction, selon Wang Tao, analyste de marché chez Reuters.

L'argent au comptant a baissé de 0,4% à 23,79 dollars l'once, le platine a baissé de 0,3% à 887,08 dollars et le palladium a reculé de 0,3% à 940,68 dollars l'once.