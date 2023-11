Le rand sud-africain est resté stable dans les premiers échanges mardi, soutenu par l'amélioration du sentiment de risque, tandis que le dollar a oscillé autour de ses plus bas niveaux depuis trois mois.

A 703 GMT, le rand s'échangeait à 18,6650 contre le dollar, non loin de sa clôture précédente.

L'indice du dollar s'est négocié pour la dernière fois à 103,25 contre un panier de devises principales et est en voie de perdre plus de 3 % en novembre, sa pire performance en un an.

Comme la plupart des monnaies des marchés émergents, le rand a tendance à s'inspirer de facteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine et l'évolution du dollar, en plus des données économiques locales.

"La monnaie locale a été soutenue par l'amélioration du sentiment de risque et la consolidation du prix de l'or au-dessus du niveau de 2 000 dollars", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

Plus tard dans la semaine, les investisseurs locaux se tourneront vers les chiffres du commerce, de la balance budgétaire, de l'inflation des producteurs et du crédit au secteur privé pour obtenir des informations sur la santé de l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

L'attention se portera également sur la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine et sur une réunion politique de l'OPEP+.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice général des actions ont tous deux perdu plus de 0,3 % dans les premiers échanges.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 6,5 points de base à 10,080%.