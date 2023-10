Le rand sud-africain était plus faible dans les premiers échanges jeudi sur la flambée des rendements du Trésor américain avant un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

A 0733 GMT, le rand s'échangeait à 19,0775 contre le dollar, soit environ 0,5% de moins que sa clôture précédente.

Les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets de 16 ans mercredi, stimulés par les attentes selon lesquelles la Fed maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Si les rendements continuent d'augmenter, le dollar finira par se renforcer", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank lors d'un briefing matinal.

Le rand s'inspire souvent de facteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine, en plus des facteurs locaux.

"Les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt et les tensions accrues au Moyen-Orient renforcent le dollar et atténuent le sentiment de risque", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

"Les mauvaises données sur les ventes au détail locales n'ont pas non plus aidé la cause du rand", a ajouté M. Cilliers.

Les marchés mondiaux se tourneront vers un discours de Powell plus tard dans la journée pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux d'intérêt de la plus grande économie du monde.

Les actions de la Bourse de Johannesburg ont ouvert en baisse, l'indice Top-40 ayant perdu environ 0,9 %.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 13,5 points de base à 10,960%.