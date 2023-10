Le rand sud-africain a reculé dans les premiers échanges mercredi, perdant de la vitesse après la reprise de mardi.

En l'absence de facteurs locaux, les analystes ont déclaré que l'accent serait mis sur les minutes de la Réserve fédérale qui pourraient donner des indices sur la future trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

A 0635 GMT, le rand s'est échangé à 19,0450 contre le dollar, 0,2% plus faible que sa clôture précédente.

Le dollar s'est légèrement renforcé par rapport à un panier de devises mondiales.

Rand Merchant Bank (RMB) a déclaré dans un briefing matinal que le taux de change du rand contre le dollar semblait plus confortable après le gain de plus de 1% de mardi, qui a été alimenté par une baisse des rendements du Trésor américain et des commentaires dovish des fonctionnaires de la Fed.

"L'élan s'est perdu ce matin, mais (il y a) toujours un risque que le rallye se prolonge", a écrit RMB.

Certains investisseurs utilisent le rand comme indicateur du risque des marchés émergents, et la monnaie est très sensible aux changements dans l'appétit pour le risque au niveau mondial.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus faible dans les premières transactions, le rendement augmentant de 2,5 points de base à 10,815%.