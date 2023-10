Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a dépassé 5,0 % lundi, atteignant le seuil de juillet 2007 qu'il avait brièvement tenté de franchir la semaine dernière.

La hausse des rendements des bons du Trésor à 10 ans, considérés comme une valeur refuge en période d'incertitude économique et comme une référence pour les coûts d'emprunt dans le monde entier, est due au fait que les investisseurs anticipent une croissance plus forte aux États-Unis ainsi qu'un dérapage budgétaire.

Les rendements à long terme ont rapidement augmenté après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la vigueur de l'économie américaine et le dynamisme du marché de l'emploi pourraient justifier un resserrement des conditions financières.

Le rendement à 10 ans a atteint 5,004 % lundi, en hausse d'environ 8 points de base (pb) sur la journée.

Il a brièvement atteint son plus haut niveau en 16 ans, à 5,001 %, jeudi. Il a augmenté de 160 points de base depuis la mi-mai.

Parallèlement à la fermeté de la Fed, les inquiétudes en matière budgétaire ont entraîné une hausse des primes de terme sur la courbe.

Les coûts d'emprunt du Trésor ont augmenté et un Congrès divisé s'est chamaillé sur les projets de loi de dépenses pour l'année prochaine, tout en utilisant des mesures palliatives pour éviter une fermeture du gouvernement.

En arrière-plan, la Fed réduit ses avoirs obligataires.

Au cours de l'année qui s'est achevée en septembre 2023, le gouvernement américain a enregistré un déficit budgétaire de 1 695 milliards de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à l'année précédente et le plus important depuis le déficit de 2 780 milliards de dollars enregistré en 2021 à la suite de la crise du COVID.

Ce déficit survient alors que le président Joe Biden demande au Congrès 100 milliards de dollars d'aide étrangère et de dépenses de sécurité supplémentaires, dont 60 milliards de dollars pour l'Ukraine et 14 milliards de dollars pour Israël, ainsi que des fonds pour la sécurité des frontières américaines et la région indo-pacifique.

"Le fait que l'ensemble de la courbe se situe à 5 % ou plus est remarquable", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Le débat fait rage sur ce que cela signifie et sur les causes de cette dynamique. Bien sûr, il s'agit d'une combinaison de croissance forte, d'émissions élevées et de resserrement quantitatif."

Le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a augmenté de 4 points de base à 5,125 %.

Le rendement à 30 ans a augmenté de 8 points de base à 5,164.