Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a dépassé les 5 % et atteint son niveau le plus élevé depuis 2007 lundi, l'essor de l'économie américaine incitant les investisseurs à s'attendre à ce que les taux d'intérêt restent élevés pendant une période prolongée.

La combinaison de ces rendements plus élevés et du risque d'un conflit plus large au Moyen-Orient a sapé le sentiment au début d'une semaine pleine de bénéfices de méga-capitalisations et de données clés, et a poussé les actions mondiales à des plus bas de sept mois.

Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint 5,012 % et a augmenté de 8,6 points de base au cours de la journée, dernier signe en date de l'ampleur de la liquidation des obligations mondiales, due également à l'augmentation de la dette publique qui accroît l'offre d'obligations dans le monde entier.

"D'un point de vue économique, 5 % n'est qu'un chiffre parmi d'autres. Mais en ce qui concerne les investisseurs, il résonne", a déclaré Chris Scicluna, économiste en chef de Daiwa Capital.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un point de basculement, mais c'est un rappel du resserrement record que nous avons eu et c'est un rappel, en ce qui concerne la Fed, qu'elle ne peut pas être tout à fait sûre de l'ampleur du resserrement qui a déjà été transmis à l'économie réelle et de l'ampleur de ce qui reste à venir", a-t-il ajouté.

La récente hausse des rendements obligataires a resserré les conditions monétaires sans que les banques centrales n'aient à faire quoi que ce soit, ce qui a permis à la Réserve fédérale d'indiquer qu'elle maintiendrait probablement son statu quo lors de sa réunion de politique générale de la semaine prochaine.

En effet, les contrats à terme indiquent qu'il y a environ 70 % de chances que la Fed en ait fini avec le resserrement pour ce cycle et qu'elle flirte avec la possibilité d'une réduction des taux à partir du mois de mai de l'année prochaine.

Ce bond a également remis en question les évaluations des actions et entraîné la plupart des grands indices à la baisse la semaine dernière, tandis que l'indice VIX de la volatilité du marché boursier américain a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mars.

L'indice MSCI All-World était en baisse de 0,2 %, à son plus bas niveau depuis la fin du mois de mars, lorsque les turbulences qui avaient frappé le secteur bancaire mondial ont commencé à s'atténuer.

En Europe, l'indice STOXX 600 était en baisse de 0,5 %, également à son plus bas niveau depuis sept mois, et les valeurs immobilières sensibles aux taux d'intérêt sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2012.

Les contrats à terme sur les indices américains étaient en baisse d'environ 0,5 %.

La guerre au Moyen-Orient était également au centre des préoccupations des investisseurs. Washington a mis en garde ce week-end contre un risque important pour les intérêts américains au Moyen-Orient, alors que son allié Israël pilonne Gaza et que les affrontements à sa frontière avec le Liban s'intensifient.

CROISSANCE RAPIDE

Les méga-capitalisations Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms publient toutes leurs résultats cette semaine. IBM et Intel sont également au programme.

Les bénéfices devraient être soutenus par la vigueur de la demande des consommateurs, les chiffres sur le produit intérieur brut américain étant attendus cette semaine et indiquant une croissance annualisée de 4,2 % au troisième trimestre, et une croissance nominale annualisée pouvant atteindre 7 %.

Cette surperformance américaine a soutenu le dollar, bien que la menace d'une intervention japonaise l'ait plafonné aux alentours de 150,00 yens, du moins pour le moment. Le dollar s'est échangé pour la dernière fois à 149,93 yens, juste en dessous du récent pic de 150,16.

Les rendements au Japon étaient également à la hausse sur les spéculations de la Banque du Japon qui discutait d'une nouvelle modification de sa politique de contrôle de la courbe des rendements, qui pourrait être annoncée lors de sa réunion de politique générale le 31 octobre.

L'euro a augmenté de 0,17 % pour atteindre 1,0613 dollar, tandis que le franc suisse, qui a bénéficié de flux de refuge au cours des deux dernières semaines, est resté stable à 0,8928 pour un dollar, et était un peu plus faible par rapport à la monnaie commune à 0,94715 pour un euro.

La BCE se réunit dans le courant de la semaine et devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés à 4 %. Les investisseurs seront à l'affût de tout signal de la part de Christine Lagarde, présidente de la BCE, sur la manière dont la récente hausse des rendements obligataires mondiaux pourrait affecter les perspectives de la politique monétaire de la zone euro.

"Compte tenu de la hausse des rendements observée dernièrement et des événements géopolitiques survenus depuis la dernière réunion, je pense que nous devrons attendre de voir quel est son ton et si elle a toujours une tendance au resserrement à la marge", a déclaré M. Scicluna de Daiwa.

L'or, qui a atteint son plus haut niveau depuis mai la semaine dernière grâce à l'afflux de devises, est resté stable à 1 980 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont récupéré des pertes antérieures, les investisseurs continuant à se concentrer sur la situation au Moyen-Orient.

Le baril de Brent est resté stable à 92,21 dollars, tandis que le baril de brut américain s'est établi à 87,97 dollars.