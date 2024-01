PARIS, 31 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse mercredi en matinée malgré cinq séances consécutives dans le vert, mais la faiblesse des gains témoigne d'une certaine prudence avant les annonces de politique monétaire de la Fed, tandis qu'une nouvelle salve de résultats mitigés d'entreprises animent les échanges.



À Paris, le CAC 40 , qui a inscrit un nouveau record à 7.702,95 points, prend 0,11% à 7.686,17 vers 09h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,02% et à Francfort, le Dax grappille 0,08%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,3% et le Stoxx 600 de 0,19%, s'acheminant vers une septième séance d'affilée dans le vert.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,12% pour le Dow Jones , mais une baisse de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,82% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé, où les valeurs technologiques ont souffert en amont des publications de Microsoft et d'Alphabet .



Le titre de la maison mère de Google, dont les ventes publicitaires ont déçu au quatrième trimestre, recule de plus de 6% dans les transactions hors séance à Wall Street.



Microsoft, qui a battu les attentes trimestrielles sur fond d'essor de l'intelligence artificielle, cède 1% en après-Bourse en raison des inquiétudes sur la hausse des coûts du groupe sur l'IA.



Le secteur européen des nouvelles technologies abandonne 0,32% avec notamment STMicroelectronics (-0,59%) et ASML (-0,17%).



Dans le reste de l'actualité des entreprises, Vivendi



prend 0,92% après l'approbation par son conseil de surveillance du projet de scission de ses activités.



Dans la pharmacie, Novo Nordisk avance de 1,56% après la publication d'un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre supérieur aux attentes. GSK (-1,28%) et Novartis (-3,61%) en revanche baissent après leurs résultats respectifs.



H&M , qui a surpris le marché avec un changement de directeur général, plonge de 8,19%, en queue du Stoxx 600. Le numéro deux mondial de la mode a en outre fait état d'un bénéfice d'exploitation trimestriel moins élevé que prévu.



Vodafone abandonne 3,06% après l'annonce par le groupe du rejet de la proposition révisée d'Iliad sur la fusion de leurs filiales en Italie.



Le groupe bancaire espagnol Santander (+1,4%) est tiré par un bond de 28% de son bénéfice net au quatrième trimestre. L'indice de la finance en Europe gagne 0,49%.



Tout en digérant ces résultats, les investisseurs attendent surtout à 19h00 GMT le communiqué de politique monétaire de la Fed, espérant y déceler des indices sur l'évolution des taux d'intérêt.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans



recule de près de cinq points de base, à 4,0222% alors que le marché table majoritairement sur une première baisse des taux de la Fed en mai.



Celui du Bund allemand à dix ans cède plus de huit de points de base, à 2,207% avant la publication à 13h00 GMT des chiffres mensuels de l'inflation en Allemagne.



En France, l'inflation harmonisée aux normes européennes est ressortie à 3,4% sur un an en janvier contre une hausse de 3,3% anticipée. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)