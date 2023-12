Paris (awp/afp) - Les marchés actions évoluent en ordre dispersé mercredi, au lendemain de records en France et en Allemagne, les investisseurs attendant de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Coté européen, la Bourse de Londres avançait de 0,28% vers 09h35. En France, le CAC 40, qui a battu son record absolu la veille en séance, évoluait en hausse de 0,31%. En Allemagne, le Dax avançait de 0,17%, s'affichant en hausse lui aussi au lendemain d'un record. Du côté de la Bourse suisse, son indice phare SMI s'étoffait vers 10h10 de 0,49%.

Les principales bourses chinoises étaient quant à elles orientées en baisse: Shanghai a nettement reculé (-1,15%) et Hong Kong cédait 0,89% dans les derniers échanges, déçues par l'absence de nouvelles annonces de Pékin pour soutenir l'activité économique chinoise.

"Les marchés sont dans l'attente des réunions des banques centrales dans les prochains jours", commente Xavier Chapard, analyste de LBP AM. La banque centrale américaine (Fed), dont la réunion a débuté mardi, annoncera ses décisions de politique monétaire mercredi à 19H00 GMT. Une conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, suivra.

Pour contenir l'inflation, la Fed a relevé ses taux directeurs à 11 reprises depuis mars 2022, les portant à leur plus haut niveau depuis 22 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,50%. L'immense majorité des analystes s'attendent à un maintien des taux dans la fourchette actuelle.

"Ce qui est important, cependant, c'est le choix des mots du principal banquier central américain", Jerome Powell, affirme Andreas Lipkow, analyste indépendant. Alors que les marchés estiment que les premières baisses de taux arriveront dès les premiers mois de l'année prochaine, "la question clé pour la réunion de cette semaine est de savoir si les opérateurs prêteront davantage attention au discours du président de la Réserve fédérale", qui risque de vouloir calmer les ardeurs des marchés actions, "ou à la tendance actuelle de désinflation", commente lui Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac.

Également à l'agenda, les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre seront attendues jeudi, tout comme celle de la Banque nationale suisse (BNS).

Sur le marché obligataire vers 09h30, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'affichait à 4,20%, comme en clôture mardi. En Europe, le taux obligataire allemand à 10 ans était à 2,21%, contre 2,23% la veille.

Nissan rachète et annule 5% de son capital

Nissan (-0,44%) a annoncé mardi son rachat pour 765 millions d'euros de 5% de son capital, sur la tranche de 28,4% que son partenaire Renault (+0,69%) s'est engagé à vendre dans le cadre du vaste rééquilibrage de leur alliance acté cette année. Le constructeur automobile nippon a décidé d'annuler ses actions après leur rachat, afin d'augmenter le rendement de son titre.

Dévaluation choc du peso argentin

Le gouvernement argentin de l'ultralibéral Javier Milei, qui vise à terme une "dollarisation" de l'économie argentine, a engagé une dévaluation de plus de 50% du peso, pour stabiliser une économie rongée par un endettement et une inflation chroniques. Mardi, la devise argentine avait clôturé à 366,52 pesos pour un dollar et passera mercredi à 800 pesos pour un dollar.

Ailleurs sur le marché des changes, l'euro était stable par rapport au dollar (-0,04%), à 1,0790 dollar pour un euro.

Du côté du pétrole, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, lâchait 0,80% à 72,65 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier, cédait 0,79% à 68,07 dollars.

Le bitcoin grignotait 0,26%, à 41.196 dollars.

afp/vj