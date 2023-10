Les marchés boursiers asiatiques ont augmenté mercredi et le dollar a battu en retraite, car le changement de ton des responsables de la Réserve fédérale a incité les traders à revoir à la baisse les prévisions de taux d'intérêt américains, tout en gardant un œil prudent sur les données relatives à l'inflation américaine attendues jeudi.

Le S&P 500 a progressé au cours de la nuit et l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1,3 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines dans la matinée. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %.

"Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mardi à Nashville, sous les applaudissements, à l'Association des banquiers américains, qu'il ne pensait plus que nous devions augmenter les taux.

Cette remarque fait suite à l'observation de plusieurs responsables de la Fed selon laquelle les récentes hausses des rendements à long terme pourraient contribuer à resserrer les conditions financières et à freiner l'inflation, ce qui laisserait à la banque centrale moins de travail en termes de niveaux de taux à court terme.

Les paris sur l'éventualité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed cette année ont légèrement diminué cette semaine et les rendements des obligations du Trésor ont fortement baissé par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, entraînant le dollar dans leur sillage.

Le rendement à 10 ans a perdu 12,7 points de base mardi et est resté stable en Asie mercredi à 4,64 %, après avoir atteint 4,884 % dans le sillage des bonnes données sur l'emploi américain vendredi.

Mercredi, les dollars australien et néo-zélandais ont atteint leurs plus hauts niveaux face au dollar depuis la fin du mois de septembre, tandis que la livre sterling a atteint un pic de trois semaines. L'euro s'est maintenu à 1,0607 dollar, proche de son plus haut niveau de deux semaines atteint mardi.

Les mouvements ont été faibles, cependant, alors que les traders attendaient les chiffres de l'IPC américain.

"Les signes de modération de l'inflation sous-jacente aux États-Unis pourraient renforcer le ton plus prudent des membres de la Fed à propos de la politique future, exerçant une pression supplémentaire sur le dollar", a déclaré Peter Dragicevich, stratège à la société de paiements transfrontaliers Corpay.

Un rapport de Bloomberg News sur la Chine préparant des mesures de relance pour aider son économie a également soutenu l'humeur, bien que les nerfs soient restés à vif lorsque le développeur géant Country Garden a averti qu'il ne serait pas en mesure d'honorer à temps ses obligations de paiement à l'étranger.

PIPE DOWN

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont baissé après avoir rebondi lundi sur la crainte que l'attaque surprise des militants palestiniens contre Israël ne déclenche un conflit plus large.

Le prix à terme du pétrole Brent s'est stabilisé à 87,80 dollars le baril mercredi, après avoir atteint 89 dollars lundi. Les prix du gaz en Europe, qui avaient bondi à l'annonce des violences au Moyen-Orient, ont encore augmenté mardi en raison des craintes de sabotage d'une conduite de gaz en Finlande.

La liaison sous-marine reliant la Finlande à l'Estonie, dont la réparation pourrait prendre des mois, a été fermée dimanche et, mardi, le président finlandais a déclaré que les dommages étaient probablement le résultat d'une "activité extérieure". Le gaz néerlandais de référence a atteint son plus haut niveau en sept mois mardi et s'est stabilisé à un niveau supérieur de 14 %.

"L'Europe dispose de stocks de gaz plus importants que d'habitude pour cette période de l'année, ainsi que d'une demande de gaz inférieure à la normale, mais ces réserves laissent l'Europe exposée à un hiver plus froid que d'habitude et à des importations de GNL dans les mois à venir", a déclaré Vivek Dhar, analyste chez CBA.

Ailleurs, le yen s'est accroché à un petit rebond, les tensions au Moyen-Orient ayant soutenu les valeurs refuges. Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables en Asie.

Les actions de Samsung ont augmenté grâce à une baisse moins importante que prévu des bénéfices du troisième trimestre et à l'espoir que le marché des puces mémoires se redresse enfin.

Pepsi a entamé la saison des résultats américains dans la nuit avec un rapport optimiste ne montrant qu'une petite baisse de 2,5 % du volume mais des prix en hausse de 11 % et le directeur financier de l'entreprise déclarant que d'autres augmentations sont à venir l'année prochaine.

"Gagner plus d'argent avec des volumes plus faibles n'est pas un résultat horrible", a déclaré Sam Rines, directeur général de la société de recherche CORBU au Texas.

"Avec l'angoisse du consommateur et des snacks appétissants, il est remarquable que Pepsi ait donné des prévisions et des commentaires pour 2024 avant la date prévue. Et l'équipe de direction de Pepsi s'est montrée plutôt optimiste quant à l'état actuel du consommateur".