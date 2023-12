Les actions asiatiques ont été mixtes mercredi, tandis que les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois, les traders attendant la dernière décision de politique de la Réserve fédérale et des indices sur la question de savoir si la banque centrale réduira ses taux d'intérêt l'année prochaine.

Le Brent a atteint 72,57 dollars le baril, son niveau le plus bas depuis fin juin, tandis que le pétrole brut américain a chuté à 68,01 dollars le baril en raison des craintes d'un ralentissement de la demande et d'une surabondance de l'offre.

La Fed occupera le devant de la scène mercredi, lorsqu'elle annoncera sa décision concernant les taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours.

Le marché s'attend à ce que les décideurs politiques maintiennent leurs taux, sans se préoccuper de la lecture de l'inflation américaine qui s'est avérée largement en ligne avec le consensus.

L'attention se porte donc sur la conférence de presse de M. Powell et sur le diagramme à points de la Fed concernant la trajectoire future de la politique monétaire.

"Le FOMC de décembre devrait être peu actif, étant donné le consensus en faveur d'une absence de hausse des taux, mais pourrait néanmoins être riche en rebondissements", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank.

"En particulier, un graphique en pointillés actualisé accompagné de révisions du résumé des projections économiques offre de nombreux éléments pour interpréter la propension à un pivot de la Fed... ainsi que la confiance autour d'un atterrissage en douceur.

"Mais le danger croissant est que la tendance de la Fed soit de calibrer les attentes en vue d'un pivot.

Néanmoins, les investisseurs continuent de parier que la Fed est quasiment certaine de commencer à assouplir sa politique monétaire en 2024, et évaluent à 75 % les chances que la première réduction intervienne dès le mois de mai, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans l'attente de la décision, les marchés sont restés sur leurs gardes, entraînant une baisse de 0,7 % de l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon.

Le Nikkei japonais a gagné 0,25 %, tandis que les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont glissé de 0,02 %. Les contrats à terme du FTSE ont peu changé.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1 % tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont rebondi de 0,17 %, après que Wall Street ait atteint mardi de nouveaux sommets en 2023.

Les rendements obligataires américains sont restés proches de leurs plus bas récents, le rendement du Trésor à deux ans s'établissant à 4,7327 %, après avoir atteint plus tôt en décembre un creux d'environ six mois de 4,5400 %.

Le rendement de référence à 10 ans s'est stabilisé à 4,2063 %, non loin de son plus bas niveau depuis trois mois.

LES DIFFICULTÉS DE LA CHINE

Ailleurs en Asie, les valeurs sûres chinoises ont chuté de 1,6 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de plus de 1 %.

La Chine va intensifier ses ajustements politiques pour soutenir la reprise économique en 2024, ont déclaré les médias d'État mardi, à la suite d'une réunion des principaux dirigeants du pays qui a permis de fixer l'ordre du jour.

Cependant, l'absence de mesures de relance fortes de la part de Pékin lors de la Conférence sur le travail économique central a déçu les investisseurs, en particulier parce que les vents contraires persistent dans le secteur de l'immobilier chinois en difficulté.

"L'absence de nouvelles discussions sur le secteur immobilier pourrait décevoir certains investisseurs, et nous pensons que cela pourrait suggérer que les autorités explorent encore des moyens d'assurer un développement stable du secteur", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index a reculé de plus de 2 %.

"Pour que le secteur se stabilise, le marché a besoin de voir plus de preuves concrètes de la mise en œuvre de ces mesures de soutien et du redressement de la demande et des ventes de biens immobiliers", a déclaré Tan Yong Hong, responsable de la recherche sur le crédit pour l'Asie à revenu fixe chez M&G Investments, citant diverses mesures gouvernementales prises cette année, telles que le soutien des besoins de financement.

Ailleurs, le dollar américain était sur la défensive et s'est établi à 1,2549 $ par rapport à la livre sterling.

La croissance des salaires britanniques a connu son plus fort ralentissement depuis près de deux ans, selon les données publiées mardi, bien que les salaires augmentent encore trop rapidement pour que la Banque d'Angleterre puisse assouplir sa position stricte contre la réduction des taux d'intérêt.

Le billet vert a acheté 145,77 yens pour la dernière fois.

Alors que les investisseurs recherchent des signes de réduction des taux l'année prochaine dans les principales banques centrales, au Japon, beaucoup parient sur le fait que la Banque du Japon (BOJ) s'éloignera de sa politique monétaire ultra-libre.

Sur les marchés des matières premières, l'or est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines, à 1 973,35 dollars l'once.