Les actions asiatiques ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois mardi, grâce à une confiance renouvelée dans la baisse des taux d'intérêt américains, tandis qu'un yen plus faible et une légère baisse du dollar australien ont permis au dollar de rester stable.

La banque centrale australienne a laissé les taux d'intérêt en suspens, comme prévu, mais le dollar australien a glissé d'environ 0,4 % et le marché boursier australien a augmenté, car les décideurs politiques n'ont pas renforcé les indications concernant le risque d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

À Hong Kong, le Hang Seng était sur le point de mettre fin à une série de dix jours de hausse avec une perte de 0,9 %, bien que les marchés de Taïwan et de Corée du Sud aient tous été en hausse.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,3 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 1,3 %.

Les contrats à terme du FTSE étaient en hausse de 1 %, ce qui laisse présager un retour positif après un congé boursier. Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables.

L'humeur a été soutenue par les données de la semaine dernière sur l'emploi américain, plus faibles que prévu, et par les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a réitéré que le prochain mouvement des taux sera plus bas.

"M. Powell a déclaré qu'il était convaincu que la politique était restrictive et que si les progrès en matière d'inflation s'arrêtaient, la Fed ne procéderait pas à des réductions, ce qui implique que la barre est haute avant la hausse des taux", a déclaré David Mericle, économiste chez Goldman Sachs.

Il a également déclaré, dans une note aux clients, que le taux d'embauche aux États-Unis et d'autres mesures des intentions de croissance de l'emploi étaient faibles et constituaient la partie la plus faible des données sur le marché du travail.

Les bons du Trésor, qui ont augmenté après les chiffres de l'emploi de vendredi, sont restés stables à New York pendant la nuit et les rendements à 10 ans se sont maintenus à 4,49 % à Tokyo mardi. Les marchés des taux d'intérêt prévoient au moins une réduction des taux américains cette année, en novembre.

La demande sera testée lors d'une vente aux enchères de 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans mardi, suivie de 42 milliards de dollars de ventes à 10 ans mercredi et de 25 milliards de dollars de ventes à 30 ans jeudi.

LES BONS DU TRÉSOR AUSTRALIEN

Les anticipations de baisse des taux ont pesé sur le dollar, bien que faiblement. Les responsables politiques européens préparent des baisses pour juin, plafonnant l'euro, et les taux ne devraient pas dépasser zéro au Japon cette année, laissant un large fossé avec le reste du monde.

Le dollar a progressé de 0,6 % par rapport au yen lundi et de 0,5 % supplémentaire à 154,60 yens mardi, ce qui maintient les marchés dans l'expectative quant à une éventuelle nouvelle intervention des autorités japonaises.

Les traders estiment que le Japon a dépensé près de 60 milliards de dollars pour défendre le yen la semaine dernière.

Le dollar australien a glissé de 0,4 % à 0,6601 $, la banque centrale s'en tenant à "ne rien exclure" plutôt que d'expliciter les risques de hausse de taux en réponse à l'inflation qui s'est avérée plus forte que ne le prévoyaient ses économistes.

La livre sterling, à 1,2552 $, et l'euro, à 1,0765 $, ont légèrement reculé.

Sur le marché des matières premières, le pétrole s'est légèrement raffermi, les contrats à terme sur le brut Brent augmentant de 0,3 % à 83,58 dollars le baril, l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient demeurant insaisissable. L'or a augmenté pendant la nuit et est resté stable à 2 325 dollars l'once mardi.

Le blé, le maïs et le soja se sont échangés autour de leurs plus hauts niveaux plurimensuels sur fond d'inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables en Russie - où il y a eu du gel et de la sécheresse - et au Brésil, où il y a eu des inondations.

Les contrats à terme sur le minerai de fer se sont redressés à la suite d'indices selon lesquels le Politburo chinois envisage d'adopter de nouvelles mesures de soutien au secteur immobilier en difficulté. Le minerai de fer de référence de juin sur la bourse de Singapour a augmenté de près de 25 % en un mois.

Les commandes d'usines allemandes sont le point fort du calendrier européen de mardi. UBS et Disney publient leurs résultats.