Les actions asiatiques sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois semaines et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté à son plus bas niveau depuis un an mardi, tandis que les obligations et le dollar se sont stabilisés, les investisseurs ayant tempéré leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains et attendu les données sur l'emploi américain.

Le dollar australien a chuté de 0,6 % après que la banque centrale ait maintenu ses taux d'intérêt, comme prévu, et souligné que l'orientation future des taux dépendrait des données.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 1 % en fin d'après-midi, Hong Kong étant le plus touché avec une baisse de 1,6 %.

Le Hang Seng est en baisse de plus de 17 % depuis le début de l'année, alors que les actions mondiales sont en hausse de près de 15 %, les investisseurs ayant délaissé les actifs chinois alors que l'économie chancelle.

Le Nikkei japonais a baissé de 1,4 %, atteignant son niveau le plus bas depuis trois semaines, principalement en raison de la chute des actions des fabricants de puces. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2 % et les contrats à terme européens sont restés stables.

L'or s'est maintenu au-dessus de 2 000 dollars après une séance mouvementée lundi, au cours de laquelle il a atteint un niveau record en Asie avant de redescendre brutalement.

"Le marché a plus ou moins évalué le scénario d'atterrissage en douceur (de l'économie américaine) à la perfection", a déclaré Moh Siong Sim, stratège de la Banque de Singapour. "La nuit dernière, il y a eu un retour à la réalité - peut-être était-ce trop ambitieux.

Les obligations d'État ont subi une légère pression lundi, les opérateurs ayant calibré des prix assez agressifs pour les réductions des taux d'intérêt américains. Les rendements à deux ans ont augmenté de 9,1 points de base (pb) et sont restés stables à 4,62% dans les échanges avec l'Asie.

Après avoir été encouragés par un rapport bénin sur l'inflation il y a trois semaines, les contrats à terme impliquent des réductions d'environ 125 points de base en 2024.

Les données sur les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis sont attendues à 1530 GMT, et les chiffres plus larges sur les embauches, qui avaient montré le mois dernier des signes de ralentissement du marché de l'emploi, seront publiés vendredi.

"Bien qu'il soit compréhensible que le marché ait accueilli la récente amélioration de l'inflation et les données plus souples du marché du travail d'octobre, la dynamique économique reste forte", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note aux clients.

"Nous nous attendons donc à ce que la Fed, bien qu'encouragée par les récentes améliorations de l'inflation, continue d'adopter une position politique hawkish".

DOVISH RBA

Sur les marchés des devises, le dollar, qui a subi sa plus forte baisse mensuelle depuis un an en novembre, a légèrement augmenté au cours de la nuit.

L'euro s'est établi à 1,0841 $ mardi, juste au-dessus du support de sa moyenne mobile de 200 jours.

L'inflation de base à Tokyo a ralenti en novembre, bien que le yen se soit légèrement renforcé à 146,88 pour un dollar.

Les dollars australien et néo-zélandais ont reculé après avoir atteint des sommets plurimensuels lundi.

Ils ont été légèrement plus faibles, le dollar australien tombant à 0,6583 $, où il a testé le support de sa moyenne mobile de 200 jours.

Les

Banque de réserve d'Australie

a laissé les taux d'intérêt en suspens et a déclaré, comme elle l'avait fait il y a un mois, que les futurs ajustements de taux dépendraient des données.

"Nous pensons que les marchés s'attendaient à une déclaration plus optimiste étant donné le délai inhabituellement long avant la prochaine réunion de la RBA le 6 février", a déclaré Lenny Jin, stratège mondial des changes chez HSBC.

"La RBA ne s'est pas opposée avec force à la tendance actuelle à l'assouplissement des conditions financières qui s'est manifestée au niveau mondial depuis le mois de novembre.

La chute des prix du charbon et du gaz a poussé le compte courant de l'Australie vers le déficit au cours du trimestre de septembre, selon des données publiées mardi.

Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent sont restés stables à 78,07 dollars le baril, après avoir chuté pendant la nuit en raison des doutes sur les nouvelles réductions de production des producteurs.

Le blé de Chicago s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis la fin du mois d'août après que le Département américain de l'agriculture ait confirmé la plus importante vente privée à la Chine depuis des années.

Les contrats à terme sur le minerai de fer de Dalian ont baissé en raison des craintes persistantes d'une intervention de la Chine, bien que les analystes aient averti que la tendance à la baisse pourrait être de courte durée.