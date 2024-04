Les actions asiatiques ont suivi Wall Street à la baisse mercredi, les rendements américains restant proches de leur plus haut niveau depuis quatre mois, tandis qu'un puissant tremblement de terre dans la région a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations dans l'industrie vitale de la fabrication de puces électroniques.

Les marchés s'interrogent également sur le risque d'un ralentissement de la baisse des taux d'intérêt avant les données américaines et l'intervention du banquier central le plus puissant du monde plus tard dans la journée. Le pétrole a poursuivi son ascension, tandis que le prix de l'or a atteint un nouveau record.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,7 %. Le Nikkei japonais a chuté de 1 %, après un rebond de 20 % au premier trimestre.

Les actions taïwanaises ont dérapé de 0,8 % après qu'un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 a secoué Taipei, la capitale, déclenchant une alerte au tsunami pour les îles du sud du Japon et les Philippines.

Les actions du géant des puces électroniques Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ont chuté de 1,4 % après que la société a déclaré que certaines installations avaient été évacuées à la suite du tremblement de terre.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,6 %, même si une enquête privée a montré que l'expansion de l'industrie des services s'est accélérée en mars.

À Wall Street, une récente série de données économiques américaines solides - notamment une expansion inattendue du secteur manufacturier et une lente détente du marché de l'emploi - a alimenté les doutes quant à l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed cette année et l'année prochaine.

Mardi, deux responsables politiques de la Fed ont déclaré qu'ils pensaient qu'il serait "raisonnable" de réduire les taux d'intérêt américains trois fois cette année, mais les marchés ne voient qu'un assouplissement d'environ 69 points de base.

"Lors de cette dernière réunion, ils ont encore indiqué trois fois, mais ces mouvements ont tendance à avoir un certain élan. Lorsqu'ils commencent à changer, vous constatez qu'ils changeront probablement à nouveau lors de la prochaine réunion et que d'ici là, ils indiqueront probablement qu'ils ne réduiront les taux que deux fois", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef pour les taux chez Barrenjoey à Sydney.

"Et il y a une très forte probabilité, une sur trois, qu'ils n'assouplissent pas du tout.

Les trois principaux indices de Wall Street ont reculé d'environ 0,7 % à 1 %. Les actions de Tesla ont perdu environ 5 % après que les livraisons trimestrielles ont chuté pour la première fois en près de quatre ans.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint des sommets plurimensuels au cours de la nuit, avant d'atténuer certains mouvements. Le rendement de référence à 10 ans était à 4,3471 % mercredi, après avoir atteint un plus haut de quatre mois de 4,405 % pendant la nuit.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'inflation dans la zone euro, qui pourraient surprendre à la baisse après que l'inflation allemande ait diminué plus que prévu. Aux États-Unis, un rapport sur les emplois privés et une enquête sur le secteur des services sont les principaux risques liés aux données, ainsi qu'un discours du président de la Fed, Jerome Powell, sur les perspectives économiques.

Sur les marchés des devises, le dollar n'a pas bénéficié de l'augmentation des rendements, mais a continué de peser lourd face à ses principaux homologues. Le yen était nerveux à 151,50 pour un dollar, à un cheveu du niveau de 152 qui a incité les autorités à intervenir à la fin de l'année 2022.

Le pétrole a progressé pour la quatrième journée consécutive, l'escalade des tensions géopolitiques alimentant les craintes d'un resserrement de l'offre à l'approche d'une réunion de l'OPEP+ au cours de laquelle il est peu probable que le groupe modifie sa politique de production. Le Brent a baissé de 0,2 % à 87,18 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 0,3 % à 83,21 dollars le baril.

Les prix de l'or ont prolongé leur hausse record mercredi. L'or au comptant a atteint un record historique de 2 288,09 dollars l'once plus tôt dans la session avant de subir des prises de bénéfices et est resté stable à 2 277,99 dollars.