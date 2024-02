Les actions asiatiques se sont raffermies mercredi, les investisseurs attendant de voir si les efforts de plus en plus frénétiques de Pékin pour soutenir ses marchés d'actions en baisse fonctionneront réellement, tandis que les obligations ont bénéficié d'un répit après les ventes récentes.

Ces derniers jours, les régulateurs chinois ont annoncé de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et les investisseurs publics ont déclaré qu'ils élargissaient leurs plans d'achat d'actions.

Bloomberg News a également rapporté que le président Xi Jinping discuterait du marché boursier avec les régulateurs financiers, bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation de ce qui s'est passé ou de ce qui a été discuté.

L'indice des valeurs vedettes a progressé de 0,2 % dans les premiers échanges agités, tandis que les actions de Shanghai ont augmenté de 0,1 %.

"Les marchés ont montré qu'ils étaient prêts à devenir plus optimistes en ce qui concerne l'économie", a déclaré Galvin Chia, stratège pour les marchés émergents chez NatWest. "Il existe également une incertitude considérable quant à l'approche à long terme du gouvernement à l'égard des marchés.

"Ce que je crains, c'est qu'un rebond à court terme ne se résorbe rapidement après le retour des marchés terrestres à la suite de la pause du Nouvel An lunaire.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,7 % pour atteindre un sommet en cinq semaines, aidé par un bond de 1,8 % en Corée du Sud. Le Nikkei japonais a reculé de 0,1 %, mais s'est éloigné de ses plus bas niveaux.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,2 % et les contrats à terme FTSE de 0,3 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont progressé de 0,1 % et ceux du Nasdaq de 0,2 %. Les entreprises qui publient leurs résultats mercredi comprennent Uber, Walt Disney et PayPal.

Le secteur bancaire est resté préoccupant, Moody's ayant abaissé la note de New York Community Bancorp à "junk", citant la pression sur son financement et sa liquidité.

PLUS D'INTERVENANTS DE LA FED

Le calendrier des réductions des taux américains n'a pas été plus clair après que les présidents de la Réserve fédérale Loretta Mester et Neel Kashkari aient salué les progrès en matière d'inflation, tout en signalant qu'il y avait encore du travail à faire avant d'assouplir la politique.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harper, s'est montré plus optimiste quant à la réalisation d'un atterrissage en douceur de l'économie et a noté que de réels progrès avaient été réalisés en matière d'inflation.

Les gouverneurs Adriana Kugler et Michelle Bowman, ainsi que les présidents Thomas Barkin et Susan Collins, interviendront plus tard dans la journée de mercredi.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont encore trouvé des acheteurs mardi, après deux séances de forte baisse, et le marché a essentiellement ajouté 8 points de base de réduction pour 2024.

La probabilité d'une réduction dès le mois de mai n'est plus que de 39 %, alors qu'elle était considérée comme acquise il y a une semaine à peine, tandis que la probabilité d'une réduction d'un quart de point en juin reste de 100 %.

Les contrats à terme impliquent un assouplissement d'environ 122 points de base pour l'ensemble de l'année 2024, contre 145 points de base à la fin de la semaine dernière.

Les obligations d'État ont également rebondi, la vente d'obligations à trois ans ayant suscité une forte demande, et les rendements à 10 ans ont baissé à 4,09 % par rapport au sommet de 4,177 % atteint lundi.

La baisse des rendements a quelque peu freiné le dollar américain qui s'est replié à 147,85 yens et s'est éloigné du récent pic de 10 semaines de 148,90.

L'euro a connu ses propres problèmes avec une série de données économiques médiocres au niveau national et est resté stable à 1,07960 $, à une certaine distance du sommet de la semaine dernière de 1,0897 $.

La baisse du dollar a permis à l'or de se maintenir à 2 035 dollars l'once, après avoir atteint 2 013,70 dollars en début de semaine.

Les prix du pétrole ont été soutenus par une évaluation du Département américain de l'énergie selon laquelle la production américaine n'augmenterait que de 170 000 barils par jour (bpj) cette année, au lieu des 290 000 bpj prévus précédemment.

Le Brent a augmenté de 28 cents pour atteindre 78,87 dollars le baril, tandis que le brut américain a légèrement augmenté de 31 cents pour atteindre 73,62 dollars le baril.