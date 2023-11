Les actions asiatiques ont légèrement progressé mercredi avant la décision très attendue de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, tandis que le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis un an face au dollar, Tokyo ayant multiplié les avertissements d'intervention.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,14%. L'indice a enregistré trois mois consécutifs de pertes. Le Nikkei japonais était en hausse de 2 %.

Les actions européennes ont semblé s'ouvrir sur une base plus solide, avec l'Eurostoxx 50 en hausse de 0,34%, le DAX allemand en hausse de 0,37% et le FTSE en hausse de 0,27%.

Mercredi, les projecteurs seront braqués sur la décision politique de la Réserve fédérale, la banque centrale étant largement attendue pour maintenir ses taux. Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, seront scrutés à la loupe afin d'évaluer la direction que prendront les taux d'intérêt et la durée pendant laquelle ils resteront élevés.

Erik Weisman, économiste en chef et gestionnaire de portefeuille chez MFS Investment Management, a déclaré que la Fed gardera l'option de futures hausses de taux fermement sur la table jusqu'à ce que le marché du travail se refroidisse considérablement et que les pressions inflationnistes s'atténuent.

"Le président Powell fera également valoir que les effets décalés des hausses précédentes n'ont pas pleinement impacté l'économie et qu'il est prudent de faire preuve de patience."

Les marchés évaluent à 29 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en décembre et à 35 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en janvier, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements des obligations du Trésor sont restés élevés, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans ayant augmenté de 4,5 points de base pour atteindre 4,920 %. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a augmenté de 5,4 points de base pour atteindre 5,078 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,2 point de base à 5,083 %.

Claudio Irigoyen, responsable mondial de l'économie chez BofA Global Research, a déclaré que la question la plus importante pour les trois à cinq prochaines années dans le débat sur la politique budgétaire américaine est de savoir si les taux d'intérêt reviendront aux niveaux d'avant la pandémie.

"Ou s'il s'agit d'un nouveau régime de taux d'intérêt réels plus élevés ? "Et je pense que je suis plutôt dans le camp de la deuxième option.

YEN VIGIL

Les marchés asiatiques se sont concentrés sur le yen, suite à la décision de la Banque du Japon de modifier à nouveau sa politique de contrôle des rendements obligataires mardi, relâchant encore son emprise sur les taux d'intérêt à long terme.

Cette décision a entraîné une baisse généralisée du yen mardi, tombant à son plus bas niveau depuis un an face au dollar et touchant son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro, alors que les investisseurs s'attendaient à un pas plus important de la part de la Banque du Japon pour mettre fin à des années de mesures de relance monétaire massives.

"Le marché a perçu le passage à un régime flexible comme un développement clairement dovish", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Une fois de plus, les acteurs du marché ont été frustrés par le manque d'empressement de la BOJ, et ont soit fermé les positions longues sur le yen, soit sont devenus carrément shorts sur le yen.

La chute brutale du yen a suscité un nouvel avertissement plus sévère de la part de Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, qui a déclaré que les autorités étaient prêtes à réagir aux récentes fluctuations "unilatérales et brutales" de la monnaie.

Le yen s'est renforcé de 0,24 % à 151,31 pour un dollar à la suite de ces commentaires, mais il est resté proche de son plus bas niveau en un an de 151,74 atteint mardi et de son plus bas niveau en trois décennies de 151,94 atteint l'année dernière, qui avait déclenché une intervention de Tokyo à l'époque.

Par rapport à un panier de devises, le dollar était en hausse de 0,075% à 106,75. La livre sterling était à 1,2135 $, en baisse de 0,16 % sur la journée.

Les actions chinoises ont augmenté de 0,14%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,09%.

Les données de mercredi ont montré que les fabricants asiatiques ont été confrontés à une pression accrue en octobre, l'activité des usines en Chine étant de nouveau en déclin, ce qui a assombri les perspectives de reprise pour les principaux exportateurs de la région déjà pressés par une demande mondiale plus faible et des prix plus élevés.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté avant la décision de la Fed, le marché gardant un œil attentif sur les derniers développements du conflit entre Israël et le Hamas.

Le brut américain a augmenté de 0,07% à 81,08 dollars le baril et le Brent était à 85,20 dollars, en hausse de 0,21% sur la journée.