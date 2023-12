Les valeurs Internet chinoises se sont effondrées à la suite de nouvelles réglementaires vendredi, entraînant les valeurs asiatiques à la baisse pour la dernière semaine complète d'échanges de l'année, tandis que le dollar a vacillé avant les données sur l'inflation américaine qui devraient valider les paris sur les réductions de taux en 2024.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a abandonné ses gains pour s'échanger 0,3 % de moins après que la Chine ait publié des projets de règles qui imposeraient des limites de dépenses aux joueurs. Sur la semaine, l'indice est en baisse de 0,6 %.

L'action Netease a chuté de 29 % à un moment donné et l'action Tencent de plus de 12 %, entraînant une baisse de 1,2 % de l'indice Hang Seng.

"Ce n'est pas nécessairement la réglementation elle-même - c'est le risque politique qui est trop élevé", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez le courtier UOB Kay Hian à Hong Kong.

"Les gens pensaient que ce type de risque aurait dû être écarté et avaient recommencé à regarder les fondamentaux. Cela nuit beaucoup à la confiance.

Les actions bancaires ont permis au Nikkei japonais d'augmenter de 0,2 %. L'euro a dépassé les 1,10 dollars.

En dehors de l'Asie, les marchés ont été d'humeur festive pendant des semaines, alors que les données sur l'inflation dans le monde ont montré un ralentissement et que la Réserve fédérale a signalé qu'elle avait fini d'augmenter les taux d'intérêt.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont perdu près de 38 points de base en une semaine et demie et ont baissé de 2 points de base cette nuit lorsque l'inflation de base américaine PCE du troisième trimestre a été révisée à la baisse à 2 %.

Les marchés se préparent à une surprise à la baisse pour le dernier chiffre clé avant Noël, l'indice des dépenses de consommation personnelle de novembre, prévu à 1330 GMT avec des attentes consensuelles pour une augmentation mensuelle de 0,2 %.

"Les analystes sont convaincus qu'il ne devrait pas être supérieur à 0,2 %, a déclaré le chef de la stratégie de change de la National Australia Bank, Ray Attrill, à Sydney.

"Pourrions-nous obtenir 0,1 % ? Il faudrait probablement une hausse de 0,1 % pour que les mouvements que nous avons observés se prolongent.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont rebondi après une chute soudaine à la fin de la session de mercredi et le S&P 500 a augmenté de 1 %.

L'indice est à moins de 2% de son record.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 % en Asie et les actions de Nike ont chuté de près de 12 % dans les échanges après les heures de bourse, après que la société ait réduit ses prévisions de ventes, en raison de la prudence des consommateurs.

Les marchés à terme européens sont restés stables.

Le pétrole devrait enregistrer un gain hebdomadaire en raison de la nervosité liée à la sécurité du transport maritime en mer Rouge, mais les prix ont chuté cette nuit après que l'Angola a déclaré qu'il quitterait l'OPEP, ce qui soulève des questions sur les efforts du groupe de producteurs pour limiter l'offre mondiale.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 58 cents à 79,97 dollars le baril dans les échanges asiatiques vendredi, pour un gain hebdomadaire de 4,5 %.

L'HISTOIRE DE DEUX REFUGES

Sur le marché des changes, le dollar a été mis sous pression par les marchés qui s'attendent à des réductions de taux de plus de 150 points de base en 2024.

À 1,1002 $, l'euro est en hausse de 1 % cette semaine, même si des baisses de taux similaires sont prévues pour l'Europe l'année prochaine. La monnaie commune est également en hausse d'environ 1 % par rapport à la livre sterling, qui a fortement chuté cette semaine à la suite d'une baisse surprise de l'inflation.

La livre sterling était sur le point de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis trois mois par rapport à l'euro et au dollar australien. Elle a acheté pour la dernière fois 1,2686 dollar et s'est échangée à 86,71 pence pour un euro.

L'indice du dollar est en baisse de 0,7 % cette semaine, à 101,85. Sur l'année, il est en baisse de 2,4 %. Parmi les devises du G10, la meilleure performance de l'année a été réalisée par le franc suisse, qui a augmenté de près de 8 % par rapport au dollar, tandis que la chute de 7,8 % du yen en a fait la pire.

M. Attrill, de la NAB, a noté que l'évolution parallèle des deux monnaies dites "refuge" soulignait l'influence écrasante de la politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ). Celle-ci a maintenu des taux d'intérêt négatifs alors que le reste du monde a augmenté ses taux d'intérêt.

Le dollar a légèrement augmenté pour atteindre 142,43 yens vendredi.

L'or devrait terminer la semaine et l'année en cours avec un gain de 12 % depuis le début de l'année, à 2 049 dollars l'once.

Le bitcoin a augmenté de 160 % depuis le début de l'année pour atteindre 44 114 dollars.