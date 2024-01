Les actions asiatiques ont prolongé le mouvement de repli mondial mercredi, tandis que le dollar a maintenu ses gains, l'optimisme du marché quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt américains s'étant atténué avant la publication des minutes de la Fed et des données relatives à l'emploi.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,1% après une baisse de 1,0% la veille, dans un début d'année morose. Les marchés japonais restent fermés pour cause de vacances.

Les actions sud-coréennes ont chuté de 1,8 %, les actions australiennes à forte intensité de ressources ont baissé de 1,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1 %, entraîné par un plongeon de 1,5 % des actions technologiques.

"Les actifs à risque ont été un peu à la peine hier, ce qui est assez logique compte tenu de la complexité de l'histoire et de la reprise remarquable observée à la fin de l'année", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

"Bien qu'un mouvement d'un jour ne puisse pas être simplement extrapolé, il y a des raisons d'être un peu inquiet sur le front du risque à ce stade précoce de 2024. Les préoccupations géopolitiques ne se sont pas atténuées, et sont même en train de s'intensifier."

En effet, les tensions au Moyen-Orient s'intensifient. Mardi, Israël a tué le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth, la capitale du Liban, augmentant ainsi le risque potentiel d'une guerre à Gaza qui s'étendrait bien au-delà de l'enclave palestinienne.

Le danois Maersk et son rival allemand Hapag-Lloyd ont déclaré mardi que leurs porte-conteneurs continueraient d'éviter la route de la mer Rouge.

Au cours de la nuit, l'euphorie de Wall Street concernant les perspectives de réduction des taux d'intérêt s'est un peu calmée et les actions ont reculé après avoir atteint des niveaux record. Le Nasdaq a perdu 1,6 % et le S&P 500 0,6 %.

Apple a chuté de près de 3 % pour atteindre son niveau le plus bas en sept semaines, après que Barclays a revu à la baisse la valeur de ses actions en raison d'inquiétudes concernant la demande. Les actions de Tesla sont restées stables après avoir livré un nombre record de véhicules électriques au quatrième trimestre, mais l'entreprise a perdu sa place de premier fabricant de véhicules électriques au profit du Chinois BYD.

Les actions ont également été mises sous pression par la hausse des rendements des bons du Trésor en ce début d'année. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a brièvement dépassé les 4 % cette nuit, pour la première fois en deux semaines, mais il a clôturé à 3,9406 %, en hausse de 8 points de base pour la journée.

Les bons du Trésor n'ont pas été échangés en Asie en raison du jour férié au Japon. Les contrats à terme sur le Trésor à 10 ans sont restés pratiquement inchangés mercredi.

Sur le marché des changes, les devises ont évolué de manière latérale au début de la journée en Asie. Le dollar américain, qui a grimpé de 0,8 % par rapport à ses pairs au cours de la nuit pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, a oscillé à 102,15.

L'euro s'est maintenu à 1,0940 dollars, après avoir chuté de 0,9% au cours de la nuit, tandis que le yen japonais s'est maintenu à 142,12 dollars après une baisse de 0,8%.

Le bitcoin a augmenté de 0,5 % pour atteindre 45 205 dollars, non loin du sommet de 21 mois de 45 922 dollars atteint mardi.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après avoir clôturé en baisse mardi. Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,1% à 70,43 dollars le baril, après avoir chuté de plus de 1% mardi, tandis que le Brent LCOc1 est resté stable à 75,86 dollars le baril.

Le marché se concentre désormais sur le compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed, prévu plus tard dans la journée, et sur une série de données cette semaine qui pourraient aider à justifier son optimisme quant à l'assouplissement agressif de la politique qui a été intégré dans les prix. Les contrats à terme ont parié sur six réductions de taux en 2024.

L'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine est également attendue plus tard dans la journée de mercredi, ainsi que les données sur les ouvertures de postes, avant un rapport sur les emplois privés et les résultats des demandes d'allocations chômage jeudi. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, est attendu vendredi.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 060,18 dollars l'once.