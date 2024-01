Les actions asiatiques ont prolongé le mouvement de repli mondial mercredi, tandis que le dollar a maintenu ses gains, l'optimisme du marché quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt américains s'étant atténué avant la publication des minutes de la Fed et des données relatives à l'emploi.

L'Europe devrait ouvrir en baisse, avec des contrats à terme EUROSTOXX 50 en baisse de 0,4 % et des contrats à terme FTSE en baisse de 0,3 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont tous deux en baisse de 0,1 %.

En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,3 % après une baisse de 1,0 % mardi, dans un début morose pour 2024. L'indice a augmenté de 4,6% en 2023.

Les marchés japonais sont fermés pour un jour férié.

Les actions sud-coréennes ont chuté de 2,1% et l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,1%, alors que les actions technologiques ont chuté de 2,2% à la suite d'une baisse des technologies à Wall Street.

Toutefois, les actions chinoises du secteur des jeux ont augmenté après que Reuters a rapporté que Pékin avait démis de ses fonctions un responsable de la réglementation des jeux. Le secteur avait souffert d'une liquidation dans le sillage des règles proposées pour réduire les dépenses en jeux vidéo.

Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, a déclaré que la combinaison du risque événementiel et de la faible liquidité à la fin des vacances soulève la perspective de mouvements exagérés sur les marchés et d'une volatilité accrue.

"Tout ce qu'il faut, c'est un catalyseur, qui pourrait venir du flux de données dans les jours à venir", a déclaré M. Rodda.

Plus tard dans la journée de mercredi, le compte-rendu de la réunion de décembre de la Fed et l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine seront publiés. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, est attendu vendredi.

Au cours de la nuit, l'euphorie de Wall Street concernant les perspectives de réduction des taux d'intérêt s'est calmée, les actions ayant reculé après avoir atteint des niveaux record. L'outil FedWatch du CME suggère une probabilité de 21,4 % que les taux américains restent stables en mars, contre 11,4 % le 29 décembre.

Le Nasdaq a reculé de 1,6 %, entraîné par une chute de près de 3 % de l'action Apple, qui a atteint son niveau le plus bas en sept semaines après que Barclays a revu ses actions à la baisse.

Les actions de Tesla sont restées stables après qu'un nombre record de livraisons de véhicules électriques au quatrième trimestre n'a pas suffi à empêcher le Chinois BYD de prendre sa place de premier fabricant de véhicules électriques.

La hausse des rendements du Trésor américain au début de l'année a également pesé sur les actions. Le rendement à 10 ans a brièvement dépassé les 4 % cette nuit, pour la première fois en deux semaines, avant de clôturer à 3,9406 %, soit une hausse de 8 points de base sur la journée.

Les bons du Trésor n'ont pas été échangés en Asie en raison du jour férié au Japon.

"Il y a des raisons d'être un peu inquiet sur le front du risque à ce stade précoce de 2024. Les préoccupations géopolitiques n'ont pas diminué, et en fait, elles augmentent", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche, Amériques, chez ING.

En effet, les tensions au Moyen-Orient s'intensifient. Mardi, Israël a tué le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, à Beyrouth, la capitale du Liban, selon des sources de sécurité libanaises et palestiniennes, ce qui augmente le risque potentiel d'une guerre à Gaza qui s'étendrait bien au-delà de l'enclave palestinienne.

Le danois Maersk et son rival allemand Hapag-Lloyd ont déclaré mardi que leurs porte-conteneurs continueraient d'éviter la mer Rouge après une série d'attaques contre des navires imputées aux militants houthis.

Le dollar américain, qui a augmenté de 0,8 % par rapport à ses pairs au cours de la nuit pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines, est resté stable à 102,1.

Le bitcoin a augmenté de 0,7 % pour atteindre 45 287 $, non loin d'un pic de 21 mois de 45 922 $ mardi.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs baisses. Les contrats à terme sur le brut américain ont glissé de 0,3 % à 70,18 $ le baril, après avoir chuté de plus de 1 % mardi, tandis que le Brent était également en baisse de 0,3 % à 75,68 $ le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 065,39 dollars l'once.