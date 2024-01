Les actions asiatiques ont globalement baissé mercredi, tandis que le dollar australien a chuté après la publication de données étonnamment faibles sur l'inflation intérieure et que les rendements des bons du Trésor à court terme sont restés élevés avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Les marchés chinois ont vacillé après qu'une enquête officielle sur les usines ait montré que l'activité manufacturière chinoise s'est contractée en janvier pour le quatrième mois consécutif.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a perdu 0,5 % et se dirigeait vers une perte mensuelle de 5 %, mettant fin à une série de gains de deux mois.

Cela est dû en partie à la chute brutale des marchés chinois, qui s'inquiète de l'absence de mesures de relance importantes de la part des autorités pour soutenir l'économie et de l'affaiblissement de la confiance des investisseurs.

Les inquiétudes concernant le secteur immobilier du pays ont également continué à peser, les investisseurs attendant de voir comment la liquidation du géant de l'immobilier China Evergrande Group se déroulera.

L'indice des valeurs vedettes chinoises, qui a atteint au début du mois son plus bas niveau depuis 2019, a baissé de 0,7 % sur la journée et d'environ 6 % en janvier, marquant ainsi sa sixième baisse mensuelle consécutive.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu plus de 1 %, plombé par les valeurs immobilières et technologiques, et était en passe de réaliser sa pire performance de janvier depuis 2016.

Pékin est intervenu pour soutenir son marché boursier en chute libre, notamment en réduisant considérablement les réserves obligatoires des banques.

"Mark Matthews, directeur de la recherche de la Banque Julius Baer pour l'Asie, a déclaré lors d'une réunion d'information sur les perspectives à Singapour mardi.

"Jusqu'à la semaine dernière, ils pensaient qu'ils pouvaient s'en tirer avec de petites gouttes d'eau, et quelqu'un a dû décider quelque part qu'en fait, non, nous devons en faire plus.

Le Nikkei japonais, qui a entre-temps été l'une des valeurs sûres de l'Asie, semblait prêt à terminer le mois avec un gain de plus de 7 %, sa meilleure performance en janvier depuis plus d'une décennie.

L'indice était en dernier lieu en baisse de 0,5 %, alors que les attentes d'un pivot imminent de la politique monétaire de la Banque du Japon se font de plus en plus pressantes.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de janvier de la banque centrale, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques ont discuté de la probabilité d'une sortie à court terme des taux d'intérêt négatifs et des scénarios possibles pour l'abandon progressif du programme de relance massif de la banque.

Le yen a étendu ses gains suite à la publication du compte-rendu et était en dernière position en hausse marginale à 147,62 pour un dollar.

Cependant, la monnaie se dirigeait vers une perte mensuelle de plus de 4 %, en raison de la résurgence du dollar et de la persistance d'écarts de taux d'intérêt importants entre le Japon et les États-Unis.

Le dollar australien était en baisse de 0,6 % à 0,6564 $ après que les données de mercredi aient montré que l'inflation des prix à la consommation en Australie a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre pour atteindre son plus bas niveau en deux ans, augmentant les paris sur des réductions de taux imminentes.

SURVEILLANCE DE LA FED

Les autres mouvements du marché ont été largement modérés, les traders restant sur leurs gardes avant la décision de la Fed plus tard dans la journée, avec des attentes que la banque centrale maintiendra les taux en suspens.

L'accent sera toutefois mis sur la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, après la réunion, ainsi que sur toute allusion des décideurs politiques à la date à laquelle la Fed pourrait commencer à assouplir ses taux.

"Il est trop tôt pour crier victoire sur l'inflation [...]. Par conséquent, nous nous attendons à des indices persistants d'un langage dur lors du FOMC de cette semaine", a déclaré Benoit Anne, directeur général du groupe des solutions d'investissement à la MFS Investment Management.

"Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le contexte macroéconomique est le meilleur que nous ayons connu depuis très longtemps, caractérisé par une diminution des risques de récession et une dynamique de désinflation favorable."

Les données publiées mardi montrent que les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en décembre et que les données du mois précédent ont été révisées à la hausse, ce qui indique que le marché de l'emploi reste solide et devrait permettre à la Fed de maintenir les taux à un niveau plus élevé plus longtemps.

Cela a soutenu le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme. Il était en dernier lieu à 4,3345 %, après avoir augmenté de plus de huit points de base au cours du mois.

Le dollar américain est resté globalement stable, l'euro perdant 0,18 % à 1,0823 dollar. La livre sterling a baissé de 0,17 % à 1,26795 $.

Parmi les matières premières, les prix du pétrole ont baissé après avoir grimpé lors de la session précédente, les tensions persistant au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent ont perdu 38 cents à 82,49 dollars le baril. Le pétrole brut américain a perdu 32 cents à 77,50 dollars le baril.

L'or a acheté pour la dernière fois 2 033,94 dollars l'once, reculant d'un sommet de deux semaines atteint lors de la session précédente.