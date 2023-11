Les actions asiatiques ont reculé par rapport à leur plus haut de deux mois et demi mercredi et le dollar a trouvé un soutien, les investisseurs ayant tempéré leur enthousiasme antérieur quant à la perspective d'une fin des hausses de taux aux États-Unis.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné plus de 3% depuis une semaine et a atteint son plus haut niveau depuis septembre mardi. Il a atteint mardi son plus haut niveau depuis septembre, mais il a reculé de 0,2 % au début de la journée de mercredi. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a mis fin à une série de cinq séances de hausse et a chuté de 0,2 %. Le fabricant de puces Nvidia a annoncé des revenus bien supérieurs aux attentes de Wall St après la clôture du marché, mais les actions ont chuté de 1,7 % en raison des perspectives de ventes en Chine de l'entreprise qui ont été revues à la baisse.

Les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en baisse de 0,2 % et les contrats à terme sur le S&P 500 ont baissé de 0,1 % au début de la journée en Asie. Les volumes devraient être réduits jusqu'à la fin de la semaine en raison de la fête de Thanksgiving qui a lieu jeudi aux États-Unis.

"Il semble que la reprise de la couverture courte qui a commencé après la réunion de novembre (de la Fed) se termine et que les achats et les ventes commencent à s'alterner", a déclaré Naka Matsuzawa, stratège macroéconomique en chef de Nomura, dans une note adressée aux clients.

La Réserve fédérale a publié le compte-rendu de cette réunion cette nuit, mais les traders ont jugé que la promesse des décideurs politiques de "procéder avec prudence" à partir de maintenant n'était pas une nouvelle information.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans étaient légèrement inférieurs à 4,40 % dans les échanges asiatiques. Ils ont perdu environ 50 points de base depuis que la Fed a maintenu ses taux au début du mois.

Les marchés à terme des taux d'intérêt ne voient pratiquement aucune chance que la Fed augmente à nouveau ses taux et prévoient environ 90 points de base de réduction des taux jusqu'en 2024, avec 30 % de chances qu'elles commencent dès le mois de mars.

"Puisque la Fed estime qu'un atterrissage en douceur est en vue, il serait insensé de le risquer en augmentant les taux plus que nécessaire", a déclaré Philip Marey, stratège principal de Rabobank pour les États-Unis.

"Si nous devions voir des données économiques et inflationnistes plus solides avant la réunion de décembre, les taux à plus long terme sont susceptibles de rebondir et de se substituer à une hausse des taux. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de nouvelles hausses".

PERSPECTIVES POUR LE YEN

Sur les marchés des changes, le dollar, qui a glissé depuis le rapport bénin de la semaine dernière sur l'inflation américaine, s'est stabilisé pendant la nuit et s'est relevé de ses plus bas niveaux plurimensuels sur plusieurs marchés.

Il était globalement stable à 1,0921 $ pour l'euro et 148,17 yens dans les premiers échanges mercredi. Le dollar australien a été maintenu à 0,6557 $ après avoir reculé mardi de la résistance à sa moyenne mobile de 200 jours à 0,6588 $.

"Nous nous attendons à ce que les écarts de rendement obligataire restent un soutien pour le yen et le renminbi alors que l'inflation aux États-Unis continue de se modérer et que les investisseurs escomptent d'autres réductions de taux de la part de la Fed", a déclaré Jonathan Petersen, économiste principal chez Capital Economics.

"Sur ce front, les perspectives pour le yen semblent particulièrement prometteuses... les risques sont orientés vers le fait que la (Banque du Japon) soit à nouveau une exception en matière de politique monétaire, mais cette fois-ci en augmentant son taux directeur alors que la plupart des autres grandes banques centrales réduisent le leur."

Le yuan chinois, qui a gagné 2% au cours de la semaine écoulée et qui a tiré les devises asiatiques vers le haut par rapport au dollar, s'est stabilisé à 7,1356 à l'ouverture des échanges onshore.

Deux sources ont déclaré à Reuters mardi que les principales banques d'État chinoises ont acheté du yuan pour accélérer son redressement ces derniers temps.

Sur le front des données, l'économie de Singapour, pays phare, a connu une croissance plus rapide que les estimations initiales au troisième trimestre, aidée par une reprise du tourisme.

Plus tard dans la journée de mercredi, le gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Michele Bullock, prononcera un discours et les demandes d'allocations chômage américaines sont attendues.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont maintenus juste au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours, à 82,64 dollars le baril. Les contrats à terme sur le minerai de fer de Singapour, en hausse de plus de 10 % pour le mois, se sont maintenus à 131 dollars la tonne.

Le bitcoin a vacillé jusqu'à 36 163 dollars alors que le chef de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars résolvant une enquête de plusieurs années sur la bourse de crypto-monnaies.