Les actions asiatiques ont été maintenues en dessous de leur plus haut niveau depuis un mois et demi mardi, car même une réduction plus importante que prévu des taux d'intérêt en Chine n'a pas réussi à enthousiasmer les investisseurs blasés par l'absence de mesures de relance plus importantes.

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans en Chine a été abaissé de 25 points de base à 3,90 %, ce qui est plus important que les réductions de 5 à 15 points de base prévues par les économistes. Le Shanghai Composite, cependant, a baissé de 0,7% dans les premiers échanges et les blue chips ont baissé de 0,6%.

"Il s'agit d'une réduction significative, qui montre que les décideurs politiques sont sérieux", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises étrangères chez OCBC, et qui devrait soutenir les monnaies telles que le dollar australien.

"Mais il reste à voir si elle est suffisante pour maintenir l'élan", a-t-il ajouté.

"Les marchés sont toujours à l'affût de nouvelles mesures de soutien fiscal, en particulier en ce qui concerne la consommation.

Le yuan est resté stable à 7,1972 pour un dollar. Ailleurs, le Nikkei japonais a ouvert sur une note stable, restant en deçà mais proche de son record de 1989.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,1%, s'éloignant de son plus haut niveau depuis janvier atteint lundi. Les actions sud-coréennes ont chuté de 1 %.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, alors que les échanges ont repris après les vacances de lundi aux États-Unis. Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2 %.

En dehors de la Chine, les marchés mondiaux sont quelque peu affectés par le fait que les opérateurs ont fortement réduit leurs paris sur les réductions de taux aux États-Unis à la suite des relevés élevés des prix à la production et à la consommation.

Les indicateurs économiques, qui sont peu nombreux cette semaine, sont susceptibles d'influencer le prochain mouvement.

"Les marchés ont commencé le mois de janvier en s'attendant à six réductions de la part de la Fed et nous ne prévoyons plus que trois réductions", a déclaré Bob Savage, responsable de la stratégie et de l'analyse des marchés chez BNY Mellon.

"Cela signifie que la prochaine étape de la prise de risque pour la semaine repose sur les données, en se concentrant sur le crédit à la consommation, l'humeur des consommateurs et l'emploi.

Les rendements du Trésor américain à dix ans ont augmenté de 1,4 point de base pour atteindre 4,31 %. Les rendements à deux ans sont restés stables à 4,65%.

Mardi, les mouvements sur les marchés des changes ont été assez modestes, le dollar restant ferme et dépassant les 150 yens japonais.

Le dollar néo-zélandais a interrompu sa récente ascension pour se stabiliser à 0,6138 $, les opérateurs évaluant le risque d'une hausse surprise des taux d'intérêt la semaine prochaine.

Le dollar australien a baissé de 0,2 % à 0,6529 $ alors que les minutes de la réunion ont montré que la banque centrale n'est pas encore sûre d'en avoir fini avec les hausses de taux.

Les transactions et les bénéfices ont fait baisser les prix des actions.

Capital One, un prêteur à la consommation américain, a déclaré qu'il allait acquérir l'émetteur de cartes de crédit Discover Financial Services dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars, bien que les prix n'aient pas réagi immédiatement, les marchés étant fermés.

En Australie, les actions de la banque ANZ ont chuté de 3,5 % et celles de Suncorp ont augmenté de près de 6 % après que le rachat des activités bancaires de Suncorp par ANZ a été autorisé par le tribunal de la concurrence.

Les actions de l'opérateur de casinos Star Entertainment ont chuté de plus de 20 % pour atteindre un niveau record après l'annonce d'une deuxième enquête réglementaire concernant le casino de la société à Sydney.

BHP, la plus grande société minière cotée au monde, a enregistré des bénéfices semestriels stables et ses actions ont glissé de 0,2 %.

La publication des résultats de Nvidia, mercredi, fera l'objet d'une attention particulière, les investisseurs découvrant si la société est en mesure de dépasser les attentes déjà élevées.

Les marchés des matières premières sont restés stables dans la matinée en Asie, les contrats à terme sur le pétrole Brent ayant baissé de 0,1% à 83,45 dollars le baril. L'or s'est maintenu à 2 018 dollars l'once. Le minerai de fer a glissé à Singapour lundi. Les matières premières molles commencent la semaine sur un pied d'égalité après que les contrats à terme sur le maïs aient touché leur plus bas niveau depuis trois ans vendredi, suite à l'augmentation des stocks américains, et que le blé ait atteint son plus bas niveau depuis deux mois et demi.