Les actions asiatiques ont été modérées jeudi, les investisseurs attendant les données commerciales de la Chine pour évaluer la santé de l'économie chinoise, tandis que le yen s'est stabilisé après trois jours de baisse, le Japon ayant évoqué une éventuelle intervention sur le marché des changes.

Plus tard dans la journée, la Banque d'Angleterre (BoE) décidera de sa politique de taux d'intérêt, tous les regards se portant sur les perspectives d'une réduction des taux en juin suite à la décision de la Riksbank suédoise de réduire ses taux, ce qui a souligné la divergence de l'Europe par rapport à la Réserve fédérale américaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,1 %, oscillant non loin d'un plus haut de 15 mois atteint plus tôt dans la semaine après que le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré une position d'assouplissement de la politique plus tard dans l'année.

Les investisseurs se concentreront sur les données de l'inflation des consommateurs américains pour le mois d'avril prévues mercredi prochain après trois impressions consécutives de surprises à la hausse pour avoir une meilleure idée de l'orientation de la politique de la Fed.

Les valeurs sûres chinoises ont augmenté de 0,6 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,7 % grâce à un rebond de 2 % des actions technologiques et à une reprise des promoteurs immobiliers chinois.

L'indice immobilier CSI a augmenté de 0,9 %, récupérant une partie des pertes importantes subies la veille.

Le Nikkei japonais a progressé de 0,3 %. Les contrats à terme sur les actions du Nasdaq ont baissé de 0,1 %, entraînés à la baisse par Uber, qui a chuté de 5,7 % dans la nuit, la société de covoiturage ayant publié des prévisions à la baisse après une perte trimestrielle surprise.

"Une première baisse de taux par la Riksbank n'a pas suffi à renforcer le sentiment haussier. Les yeux sont tournés vers la Banque d'Angleterre", ont déclaré les analystes d'ING dans une note aux clients.

"Depuis la position dovish de Powell la semaine dernière, les marchés écouteront attentivement pour une direction similaire à celle de la Fed. Cela signifie également que les marchés pourraient être surpris si la réunion de la BoE ne reflétait pas un tournant similaire vers plus de fermeté."

Le yen japonais s'est stabilisé à 155,56 pour un dollar après trois séances de baisse. Il a augmenté de plus de 3 % la semaine dernière après que les autorités japonaises soient intervenues à deux reprises sur le marché pour enrayer sa chute rapide.

Jeudi, Masato Kanda, le plus haut diplomate en charge des devises, a déclaré qu'il n'y avait pas de limite pour les réserves dans les interventions sur les devises, ce qui a maintenu les traders sur le qui-vive, tandis que les minutes de la réunion d'avril de la Banque du Japon ont montré que les décideurs politiques sont devenus majoritairement hawkish, ce qui a aidé le yen à se stabiliser.

Toutefois, les salaires réels au Japon ont baissé de 2,5 % en mars par rapport à l'année précédente, marquant une baisse depuis deux ans, ce qui incite les responsables politiques à ne pas augmenter les salaires de manière agressive.

Sur le marché des bons du Trésor, les rendements ont peu changé après avoir légèrement augmenté la veille, les mouvements étant susceptibles d'être atténués avant le rapport sur l'inflation américaine de la semaine prochaine. Les rendements à deux ans se sont maintenus à 4,8449%, tandis que le rendement à 10 ans était à 4,4963%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté jeudi, après avoir rebondi sur des plus bas de deux mois lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 0,2% à 83,76 dollars le baril, tandis que le brut américain a gagné 0,3% à 79,24 dollars le baril.

Le prix de l'or a augmenté de 0,1% à 2 311,23 dollars l'once.