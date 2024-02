Les actions asiatiques ont été soutenues par un rebond tardif de la technologie américaine vendredi, les résultats de Meta et d'Amazon ayant dépassé les attentes, tandis que les investisseurs attendent avec impatience les chiffres de l'emploi américain, qui pourraient accélérer les paris sur des réductions de taux s'ils s'avèrent inférieurs aux prévisions.

Les résultats trimestriels de Meta Platforms et d'Amazon.com ont impressionné les investisseurs, et leurs actions ont bondi respectivement de 15 % et de 7 % dans les échanges après l'heure de cotation, ajoutant une valeur boursière combinée de 280 milliards de dollars jeudi. Apple, en revanche, a chuté de 3 % après la clôture en raison de ventes décevantes en Chine.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 1 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,6 %.

En Asie, le Nikkei japonais a augmenté de 1 %, portant le gain hebdomadaire à 1,7 %, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a également gagné 1,1 % et était en hausse de 0,6 % sur la semaine.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,5 %, tandis que les valeurs sûres chinoises ont enregistré un gain modeste de 0,1 %.

Tous ces éléments contribueront à dissiper les inquiétudes concernant l'immobilier commercial américain et les banques régionales - du moins pour l'instant - bien que cette partie du marché reste sous pression. L'indice KBW des banques régionales a reculé de 2 %, après avoir chuté de 6 % la veille.

Les inquiétudes concernant la santé des prêteurs régionaux ont refait surface après que la New York Community Bancorp a fait état de tensions accrues dans son portefeuille de biens immobiliers commerciaux.

"Il s'agit d'un vent contraire qui pèse sur le sentiment du marché des actions. Mais pour la Fed, je pense qu'à ce stade, ce n'est pas encore une préoccupation qui les fera pencher ou les forcera à prendre des mesures politiques", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior pour les devises à la National Australia Bank.

Pour l'instant, les investisseurs attendent surtout les chiffres de l'emploi américain vendredi. Les économistes s'attendent à ce que l'économie américaine ajoute 180 000 nouveaux emplois en janvier, tandis que le taux de chômage est passé de 3,7 % à 3,8 %.

Ces prévisions font suite à une augmentation surprise des demandes d'allocations chômage et à un faible rapport sur l'emploi privé.

"Si vous regardez la distribution de l'enquête, elle est en fait très large, donc il y a un plus grand degré d'incertitude en termes de résultats", a déclaré Catril de la NAB.

"Bien qu'hier le président de la Fed, M. Powell, ait estimé qu'une réduction des taux en mars était improbable, en fin de compte, les données détermineront le moment où la Fed devrait commencer à assouplir sa politique.

Une baisse des chiffres de l'emploi pourrait remettre en jeu une baisse des taux d'intérêt en mars. Les marchés estiment toujours à environ 40 % la probabilité d'une baisse en mars, tandis que la probabilité d'une baisse en mai s'élève à 34 points de base, ce qui implique une probabilité de 100 % pour une baisse de 25 points de base et une certaine probabilité pour une baisse de 50 points de base.

Reflétant les réductions encore importantes à venir cette année - environ 145 points de base prévus - et les craintes renouvelées concernant les banques régionales américaines qui ont renforcé la demande de valeurs refuges, les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé à leur plus bas niveau cette année et sont restés stables en Asie.

Les rendements du Trésor à long terme se sont maintenus à 3,8802%, après avoir chuté de 10 points de base jusqu'à 3,817%, tandis que les taux sensibles à deux ans sont restés stables à 4,204%, après avoir baissé de 4 points de base jusqu'à 4,134% au cours de la nuit.

La baisse des rendements a exercé une pression sur le dollar américain, qui a chuté de 0,5 % au cours de la nuit par rapport à ses pairs et s'est maintenu dans la partie inférieure de sa fourchette récente, à 103,02.

L'euro était soutenu à 1,0878 $, ayant augmenté de 0,5 % au cours de la nuit après que les données aient montré que les pressions sous-jacentes sur les prix dans la zone euro étaient toujours fortes. La livre sterling s'est maintenue à 1,2752 $, après avoir progressé de 0,5 % au cours de la nuit après que la Banque d'Angleterre ait déclaré qu'elle serait prudente quant à la réduction des taux.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont récupéré quelques pertes de la veille après que des rapports non fondés sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas aient contribué à atténuer les inquiétudes concernant l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 79,26 dollars le baril, après avoir chuté de plus de 2 % la veille, et le pétrole West Texas Intermediate a gagné 0,6 % pour atteindre 74,3 dollars le baril.

L'or, valeur refuge, est resté stable à 2 054,78 dollars.