Les actions américaines ont d'abord vacillé avant de remonter mercredi après que la Réserve fédérale américaine a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, comme prévu, mais a indiqué qu'elle procéderait probablement à une baisse des taux.

Les trois principaux indices boursiers américains sont restés en territoire positif.

Le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) a conclu sa réunion de politique monétaire de deux jours par une décision unanime de laisser le taux cible des fonds fédéraux à 5,25 %-5,50 %.

"Ils ont laissé les taux inchangés et la note mentionne l'absence de nouveaux progrès en matière d'inflation", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Ce n'est pas une surprise.

La déclaration d'accompagnement a laissé planer le doute sur le calendrier d'une éventuelle baisse des taux, et les responsables de la Fed ont souligné leur inquiétude quant au fait que les premiers mois de l'année 2024 n'ont guère contribué à renforcer la confiance qu'ils recherchent dans la baisse de l'inflation.

Lors d'une conférence de presse, le président Powell a déclaré que la banque centrale restait attachée à son objectif d'inflation de 2 % et que le marché du travail se normalisait, citant des données publiées mercredi montrant que les offres d'emploi étaient tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans.

La saison de publication des résultats du premier trimestre est passée à mi-parcours, 310 des entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 77 % ont affiché des bénéfices supérieurs au consensus, selon LSEG.

Les analystes s'attendent désormais à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 6,6 % en glissement annuel, ce qui représente une amélioration significative par rapport à l'estimation de 5,1 % au 1er avril, selon les données de LSEG.

Parmi les sociétés individuelles, Advanced Micro Devices a perdu 7,4 % après ses prévisions décevantes concernant les ventes de puces d'intelligence artificielle, tandis que Super Micro Computer a chuté de 11,0 % après avoir raté son chiffre d'affaires trimestriel.

Les faibles résultats ont fait baisser l'indice Philadelphia Semiconductor de 1,3 %.

Amazon.com a progressé de 4,5 % grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, l'intérêt pour l'intelligence artificielle ayant contribué à stimuler la croissance de l'informatique dématérialisée.

Johnson & Johnson a progressé de 4,8 % après avoir déclaré qu'il procéderait à un règlement de procès proposé de 6,48 milliards de dollars concernant les allégations selon lesquelles sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc provoquent le cancer de l'ovaire.

Starbucks a chuté de 17,2 % après que la chaîne de cafés a réduit ses prévisions de ventes en raison de la première baisse des ventes dans les magasins comparables depuis près de trois ans.

CVS Health a plongé de 16,9 % après que les bénéfices de la société de soins de santé ont été inférieurs au consensus et qu'elle a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

À 14 h 46 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 438,28 points, soit 1,16 %, pour atteindre 38 254,2. Le S&P 500 a gagné 40,06 points, soit 0,80%, à 5 075,75 et le Nasdaq Composite a ajouté 177,25 points, soit 1,13%, à 15 835,07.

Parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les services de communication ont enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que les valeurs énergétiques ont été à la traîne.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 2,13 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,94 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et 10 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux records et 89 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shristi Achar A et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Richard Chang)