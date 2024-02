Les actions asiatiques ont profité de la forte hausse des actions chinoises mardi, alors que Pékin multiplie les efforts pour redresser son marché, mais ailleurs les investisseurs sont restés prudents, les paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale à court terme ayant été réduits.

Une série d'annonces du régulateur chinois des valeurs mobilières, ainsi qu'une réunion entre le président Xi Jinping et les régulateurs financiers mardi, ont mis en évidence l'urgence pour les autorités chinoises d'endiguer les lourdes pertes de son marché boursier, qui a plongé dans des creux pluriannuels ces derniers jours.

Le fonds d'État chinois Central Huijin Investment a également déclaré le même jour qu'il avait élargi son champ d'investissement dans les fonds d'échange (ETF), selon un communiqué publié sur son site web.

Ces mesures interviennent alors que l'indice des valeurs vedettes chinoises a plongé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis cinq ans en raison de la situation économique difficile du pays, ce qui a incité les investisseurs soutenus par l'État, surnommés "l'équipe nationale", à augmenter leurs achats de fonds indiciels de suivi des valeurs vedettes afin de soutenir le marché.

L'indice CSI300 a bondi de plus de 3 % à la suite des événements de mardi, tandis que l'indice composite de Shanghai, qui a atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans, a également fait un bond de plus de 3 %.

Ces deux indices sont en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis 2022.

"Il semble qu'ils mettent tout en œuvre pour essayer de renverser la tendance du marché boursier", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

"Le flash d'information selon lequel le président Xi s'est entretenu avec les régulateurs financiers au sujet des actions est, je pense, un autre signal indiquant que le président lui-même prend cette question au sérieux.

Les marchés de Hong Kong ont également augmenté, avec l'indice Hang Seng en hausse de 3,78%. L'indice Hang Seng Tech a fait un bond de 6,5 %.

Ces gains ont permis à l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon de progresser de 1,2 %. L'indice japonais Nikkei a baissé de 0,5 %.

Les actions européennes ont semblé en mesure d'étendre l'avance positive de l'Asie, avec des contrats à terme EUROSTOXX 50 en hausse de 0,45%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,19 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé de 0,05 %.

En ce qui concerne les devises, le dollar australien a bondi après que la banque centrale du pays a maintenu un biais de resserrement à la fin de sa réunion de politique et a mis en garde contre des réductions de taux imminentes, rejoignant ainsi le chœur de prudence de la Fed.

Le dollar est resté proche de son plus haut niveau depuis trois mois par rapport à ses principaux homologues et a acheté en dernier lieu 148,39 yens, porté par la perspective de taux américains plus élevés à long terme.

Les données de lundi ont montré que la croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier, les nouvelles commandes ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, ce qui a ajouté aux doutes croissants concernant la série de réductions de taux de la Fed prévues pour cette année, qui avaient déjà été réduites dans le sillage du rapport sur l'emploi américain de vendredi.

TONALITÉ HAWKISH

En Australie, la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu mardi ses taux d'intérêt comme prévu, mais a averti qu'une nouvelle augmentation n'était pas à exclure.

Cela a fait grimper l'Aussie d'environ 0,4 % à 0,6508 $, alors que les contrats à terme repoussent la date probable d'un premier assouplissement à plus tard dans l'année.

"Alors que peu de gens soupçonnent qu'une nouvelle hausse pourrait suivre, cela a aidé à soulever (l'Aussie) des niveaux sans doute survendus suite aux données économiques solides des États-Unis", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Comme les observateurs de la Fed, les traders sont maintenant obsédés par la date de la première réduction de la RBA, et par la question de savoir si elle procédera à une nouvelle hausse au cours de ce cycle.

Les attentes de la Fed sont restées le principal moteur des mouvements du marché, les investisseurs acceptant la probabilité que les taux américains restent élevés plus longtemps qu'initialement prévu.

Cela a maintenu les rendements du Trésor américain à un niveau élevé, le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, se situant près de son plus haut niveau de lundi. Il était en dernier lieu à 4,4306 %.

Le marché prévoit un assouplissement de la Fed d'environ 115 points de base cette année, contre plus de 150 points de base à la fin de l'année dernière.

Les paris sur une baisse des taux en mars ont également été largement dépassés, et les investisseurs ont augmenté les chances d'une baisse en mai.

"Ce qui nous inquiète... c'est de savoir si la vigueur persistante du marché de l'emploi américain en janvier signifie que le consommateur américain restera fort, annulant ainsi la tendance à la désinflation et prolongeant indéfiniment la politique monétaire restrictive", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole sont restés globalement stables, les opérateurs ayant pris la mesure de la visite au Moyen-Orient du secrétaire d'État américain Antony Blinken pour discuter d'une offre de cessez-le-feu dans la région.

Le pétrole brut américain a augmenté de sept cents pour atteindre 72,85 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent ont gagné huit cents pour atteindre 78,07 dollars.

L'or a augmenté de 0,12 % pour atteindre 2 027,09 dollars l'once.