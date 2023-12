Les actions chinoises ont progressé jeudi, suivant la hausse des marchés mondiaux grâce au ton dovish de la Réserve fédérale américaine, bien que les gains aient été limités car les données sur le crédit ont montré que la demande intérieure restait faible.

** L'indice CSI 300 et l'indice composite de Shanghai ont tous deux augmenté de 0,3 % à la mi-journée.

** L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,1 % et l'indice Hang Seng China Enterprises a progressé de 0,7 %.

** Les actions asiatiques se sont globalement redressées jeudi matin, après que la Fed a signalé la fin de son cycle de resserrement et a adopté un ton dovish pour l'année à venir.

** La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi et le directeur de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a déclaré que son resserrement historique de la politique monétaire était probablement terminé, l'inflation diminuant plus rapidement que prévu.

** Les investisseurs étrangers ont acheté pour 3 milliards de yuans (420,59 millions de dollars) d'actions chinoises jusqu'à présent, après trois sessions de sorties de capitaux.

** Les actions chinoises ont sous-performé l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon, qui a progressé de 1,8%, soulignant les inquiétudes des investisseurs quant à la lenteur de la reprise dans le pays.

** Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté moins que prévu en novembre, même si la banque centrale maintient une politique accommodante pour soutenir une faible reprise dans la deuxième plus grande économie du monde.

** Les données de novembre sur le crédit et la monnaie ont été légèrement décevantes, et les données sur la composition du crédit et des prêts ont continué à montrer une demande de crédit atone", a déclaré Goldman Sachs dans une note.

** Nous continuons à nous attendre à un nouvel assouplissement de la politique monétaire (y compris d'autres réductions des RRR et des taux directeurs) à la lumière des pressions déflationnistes, de la faiblesse de la demande de crédit et de l'état d'esprit", a ajouté Goldman Sachs.

** Sur les marchés continentaux, les actions des banques et des fabricants de boissons alcoolisées ont perdu plus de 1 % chacune, tandis que les entreprises de médias ont gagné 1,3 %.

** À Hong Kong, les géants de la technologie ont gagné 1,1 %.

(1 $ = 7,1329 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction d'Eileen Soreng)