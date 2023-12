(Alliance News) - Les actions à Londres ont commencé une semaine de négociation abrégée avec des gains mercredi, sur l'optimisme continu des taux d'intérêt américains à la fin de 2024.

L'indice FTSE 100 a terminé en hausse de 27,44 points, soit 0,4 %, à 7 724,95. Le FTSE 250 a clôturé en hausse de 89,80 points, 0,5%, à 19 720,75, et l'AIM All-Share a augmenté de 8,63 points, 1,1%, à 763,03.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,3 % à 771,49, le Cboe UK 250 a terminé en hausse de 0,5 % à 17 202,29, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,6 % à 14 813,98.

"L'année dernière a commencé dans un nuage de pessimisme qui s'est avéré trop extrême. En conséquence, les actions ont progressé de manière intelligente. Cette année, nous préparons le terrain pour 2024 dans un climat d'optimisme croissant, avec une inflation en baisse et des prévisions de bénéfices en hausse", ont commenté les analystes de Tower Bridge Advisors.

Le CAC 40 à Paris a clôturé en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort a gagné 0,2 %.

Le Bureau d'analyse économique a déclaré vendredi que l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 3,2 % en novembre, ralentissant par rapport aux 3,4 % d'octobre, qui avaient d'abord été annoncés comme étant de 3,5 %. Le dernier chiffre était juste en dessous du consensus du marché cité par FXStreet de 3,3%.

L'indice de base, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie. Elle a ralenti de manière constante au cours des derniers mois. Il s'est établi à 4,2 % en juillet, puis est tombé à 3,7 % en août et à 3,6 % en septembre.

L'indice PCE global a augmenté de 2,6 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 2,9 % enregistrée en octobre, qui avait d'abord été annoncée à 3,0 %, et par rapport à la hausse de 3,4 % enregistrée en septembre.

Le ralentissement de l'inflation a renforcé les paris du marché sur les réductions des taux d'intérêt américains.

Les analystes de Brown Brothers Harriman ont commenté : "Six réductions sont entièrement prévues d'ici la fin de l'année 2024. Bien que nous ne soyons toujours pas d'accord avec cette évaluation du marché, il faudra maintenant une série de données plus solides beaucoup plus longue pour changer la donne que ce qui était nécessaire avant la position dovish de la Fed."

La Fed a décrété trois pauses successives. La société de location de matériel Ashtead Group, exposée aux fluctuations de l'économie américaine, a augmenté de 1,2 % à Londres, dans l'espoir que la Fed commence bientôt à réduire ses taux d'intérêt.

À New York, les marchés boursiers ont été mitigés, mais ils avaient commencé la semaine écourtée par les vacances de manière positive mardi. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,1 % au moment de la clôture des marchés européens, le S&P 500 était stable et le Nasdaq Composite était en baisse de 0,1 %.

Vikas Lakhwani, analyste chez CPT Markets, a commenté : "Le marché reste sur une forte tendance haussière depuis la fin du mois d'octobre grâce à un sentiment optimiste. Tous les principaux indices ont augmenté, le Nasdaq et le S&P 500 atteignant de nouveaux sommets. Malgré les faibles volumes typiques de la période des fêtes, les performances sont restées positives dans l'ensemble. Dans le même temps, les attentes du marché concernant des réductions de taux anticipées en mars pourraient continuer à stimuler le sentiment et les performances sur le marché."

La livre sterling était cotée à 1,2797 USD mercredi en fin d'après-midi à Londres, en hausse par rapport à 1,2719 USD à la clôture des marchés boursiers londoniens vendredi. L'euro s'échangeait à 1,1115 USD, en hausse par rapport à 1,1019 USD. Face au yen, le dollar était coté à 141,88 yens, en baisse par rapport à 142,14 yens.

Le chancelier de l'échiquier britannique Jeremy Hunt a annoncé mercredi qu'un budget de printemps serait présenté le 6 mars, dans ce qui pourrait être sa dernière chance d'introduire des changements fiscaux avant les prochaines élections générales.

M. Hunt a chargé l'Office for Budget Responsibility de préparer des prévisions économiques et fiscales qui seront présentées au Parlement en même temps que le budget de l'année prochaine.

Les conservateurs ont laissé entendre qu'ils pourraient prendre des engagements qui attireraient l'attention sur le logement et les impôts, alors que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, s'efforce de redresser le déficit important de son parti dans les sondages.

Le ministre du logement Michael Gove a laissé entendre au Times que les conservateurs promettraient de réduire le coût initial d'un logement pour les primo-accédants dans le cadre d'un cadeau préélectoral.

De retour à Londres, Anglo American a augmenté de 2,3 %, son cinquième gain quotidien consécutif et son septième au cours des huit derniers jours de bourse. Les actions de l'entreprise minière sont toujours en baisse de 10 % depuis le 7 décembre, date à laquelle elle a annoncé des perspectives décevantes.

Next a perdu 0,9 %, Frasers a chuté de 0,8 % et B&M a cédé 1,2 % alors que les détaillants de briques et de mortier ont lutté malgré des données de fréquentation "encourageantes" pour le lendemain de Noël.

MRI Software a déclaré que la fréquentation avait augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente au cours de la journée de shopping. Cependant, elle a baissé de 15 % par rapport aux niveaux d'avant le virus en raison de "l'impact continu de l'augmentation des achats en ligne, de la proximité du Black Friday qui dissuade de dépenser davantage et des restrictions potentielles de la crise du coût de la vie".

Le détaillant d'articles électriques en ligne AO World a grimpé de 2,1 %.

Ailleurs, AstraZeneca a ajouté 0,9%.

Astra a annoncé mardi qu'elle avait accepté d'acheter Gracell Biotechnologies, une société cotée au Nasdaq, et qu'elle paierait environ 1,2 milliard de dollars pour cette société en phase clinique. La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2024.

Gracell est une société biopharmaceutique basée à Suzhou, en Chine, qui développe des thérapies cellulaires pour le cancer et les maladies auto-immunes. AstraZeneca paiera 2,00 USD par action, ou 10,00 USD par American depositary share, pour Gracell à la clôture de la transaction, plus 0,30 USD par action "à l'atteinte d'une étape réglementaire spécifiée".

La partie initiale en espèces représente une valeur de transaction d'environ 1,0 milliard d'USD, la valeur totale étant d'environ 1,2 milliard d'USD si l'étape est atteinte. Les ADS de Gracell ont clôturé en hausse de 60 % à 9,92 USD à New York mardi.

Sur l'AIM, les actions d'Horizonte Minerals ont fait un bond de 67 %.

La société de développement du nickel basée à Londres a annoncé avoir obtenu un financement de 20 millions de dollars "qui permettra de faire avancer les travaux de construction essentiels à son projet phare de nickel Araguaia" au Brésil, et qui servira de fonds de roulement.

WH Ireland a grimpé de 20 %. Le courtier en valeurs mobilières et gestionnaire de patrimoine a fait état d'une période plus faible pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, avec une forte baisse du chiffre d'affaires et une perte avant impôts accrue. Le PDG Phillip Wale a déclaré que cela reflétait le "contexte de marché difficile bien documenté", en plus des coûts non récurrents associés à son refinancement au cours de l'été.

Toutefois, les conditions du marché ont montré "quelques signes timides d'amélioration" depuis novembre, a-t-il ajouté, ce qui a permis à WH Ireland d'entreprendre certaines de ses plus importantes levées de fonds depuis de nombreux mois sur les marchés publics et privés. L'entreprise a dégagé une rentabilité mensuelle sous-jacente en novembre, a-t-il noté.

L'or était coté à 2 080,29 USD l'once mercredi en fin de journée à Londres, en hausse par rapport aux 2 055,55 USD enregistrés peu après midi à Londres vendredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,15 USD le baril, en légère hausse par rapport à 80,02 USD.

Le calendrier économique de jeudi comprend les ventes au détail et les données de la production industrielle du Japon dans la nuit. Il y a les dernières données sur les demandes d'emploi aux Etats-Unis à 1330 GMT.

