(Alliance News) - L'indice londonien FTSE 100 surpasse les autres indices boursiers européens à la mi-journée mercredi, stimulé par les gains des mineurs et des industriels.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 43,08 points, soit 0,6%, à 7 740,59. Le FTSE 250 était en hausse de 55,22 points, 0,3%, à 19 686,17, et l'AIM All-Share était en hausse de 7,04 points, 0,9%, à 761,44.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 772,79, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 17 174,23, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 14 746,53.

Le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,2 %.

L'humeur du marché est restée joyeuse en Europe, les investisseurs ayant réagi à un taux d'inflation américain plus froid que prévu avant Noël.

Après la fermeture anticipée de Londres vendredi, les données américaines ont montré que l'inflation avait encore légèrement diminué en novembre.

Le Bureau of Economic Analysis a déclaré que l'indice de base des dépenses de consommation personnelle a augmenté annuellement de 3,2 % en novembre, ralentissant par rapport à 3,4 % en octobre, qui avait d'abord été annoncé à 3,5 %. Le dernier chiffre était juste en dessous du consensus du marché cité par FXStreet de 3,3%.

L'indice de base, la jauge d'inflation préférée de la Fed, n'inclut pas les denrées alimentaires ou l'énergie.

Selon l'outil FedWatch du CME, une majorité de participants au marché prévoit cinq réductions consécutives de 25 points de base des taux d'intérêt à partir de la réunion de mars. Cela ramènerait la fourchette cible des fonds fédéraux à une fourchette de 400 à 425 points de base - c'est-à-dire de 4,00 % à 4,25 % - en septembre, contre 525 à 550 actuellement. Une autre réduction de 25 points de base est attendue avant la fin de l'année 2024.

"On peut dire sans risque de se tromper que l'ambiance à l'approche de la nouvelle année est nettement plus favorable qu'il y a un an. L'inflation se modère ; un atterrissage en douceur est maintenant l'opinion du consensus, et environ 150 points de base d'assouplissement sont prévus pour 2024. Qu'est-ce qui pourrait donc mal tourner ?", s'interroge Stephen Innes, de SPI Asset Management.

"Je suppose que la question est de savoir quel sera le prochain catalyseur important pour la hausse des actions, en particulier avec tant d'euphorie de réduction des taux dans le gâteau des fêtes", a-t-il estimé.

À New York, l'ouverture des marchés boursiers devrait être relativement stable mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont été annoncés en légère baisse, mais l'indice Nasdaq Composite a été légèrement revu à la hausse.

Le dollar a perdu du terrain face à la livre et à l'euro pendant le long week-end de vacances en Europe, mais a progressé face au yen.

La livre sterling était cotée à 1,2730 USD à la mi-journée à Londres mercredi, plus haut que les 1,2719 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,1054 USD, contre 1,1019 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 142,60 yens, en hausse par rapport à 142,14 yens.

L'or était coté à 2 065,93 USD l'once à la mi-journée mercredi à Londres, en hausse par rapport aux 2 055,55 USD peu après la mi-journée vendredi à Londres. Le pétrole Brent s'échangeait à 80,65 USD le baril, contre 80,02 USD.

A Londres, Aviva est passé dans le vert, en hausse de 0,1%.

L'assureur a déclaré qu'il recevrait 80 millions de livres sterling supplémentaires pour sa participation de 26% dans l'assureur singapourien Singapore Life. Cela porterait le montant total qu'Aviva recevra à environ 930 millions de livres sterling de la part de l'acheteur Sumitomo Life Insurance, basé à Osaka, au Japon.

AstraZeneca a gagné 1,6 %.

Astra a annoncé mardi qu'elle avait accepté d'acheter Gracell Biotechnologies, une société cotée au Nasdaq, et qu'elle paierait environ 1,2 milliard de dollars pour cette société en phase clinique. La société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'acquisition soit finalisée au cours du premier trimestre 2024.

Gracell est une société biopharmaceutique basée à Suzhou, en Chine, qui développe des thérapies cellulaires pour le cancer et les maladies auto-immunes. AstraZeneca paiera 2,00 USD par action, ou 10,00 USD par American depositary share, pour Gracell à la clôture de la transaction, plus 0,30 USD par action "à l'atteinte d'une étape réglementaire spécifiée".

La partie initiale en espèces représente une valeur de transaction d'environ 1,0 milliard d'USD, la valeur totale étant d'environ 1,2 milliard d'USD si l'étape est atteinte. Les ADS de Gracell ont clôturé en hausse de 60 % à 9,92 USD à New York mardi.

Toujours à Londres, les grandes capitalisations minières et industrielles ont maintenu leurs gains de la matinée, avec Anglo American en hausse de 3,5%, Ashtead en hausse de 1,8%, et Glencore en hausse de 1,7%.

Les détaillants tels que Next et Marks & Spencer ont connu une certaine faiblesse, en baisse de 0,6 % et 0,4 % à la mi-journée.

Selon MRI Software, la fréquentation des commerces de détail britanniques a diminué de plus d'un cinquième au lendemain de Noël par rapport à l'année précédente. MRI a déclaré que la fréquentation avait augmenté de 2,3 % par rapport à l'année dernière à 15 heures, mais que sur l'ensemble de la journée, les acheteurs ont chuté de manière significative par rapport à 2022.

"Les promotions du Black Friday ont également pris le pas sur les ventes traditionnelles du Boxing Day en magasin, de plus en plus de personnes espérant profiter d'une réduction depuis le confort de leur canapé", a commenté Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Sur l'AIM, les actions d'Horizonte Minerals ont bondi de 25 %.

La société de développement du nickel basée à Londres a annoncé avoir obtenu un financement de 20 millions de dollars "qui permettra de faire avancer les travaux de construction essentiels à son projet phare de nickel Araguaia" au Brésil, et qui servira de fonds de roulement.

A venir dans le calendrier économique de mercredi, l'indice Johnson Redbook des ventes au détail aux Etats-Unis.

