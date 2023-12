(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse mercredi, malgré quelques données décevantes sur l'économie britannique, ainsi que la nervosité précédant la décision de la banque centrale.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 14,45 points, soit 0,2%, à 7 557,22. Le FTSE 250 était en hausse de 48,00 points, 0,3 %, à 18 710,12, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,31 points, 0,2 %, à 725,22.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 754,23, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,1% à 16 194,49, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 081,42.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,1%.

Mercredi matin, les investisseurs ont digéré quelques données économiques britanniques, avant de revenir rapidement sur les décisions de taux d'intérêt des banques centrales à travers le monde.

Dans les premières nouvelles économiques, le PIB britannique a chuté de 0,3 % en octobre, après avoir augmenté de 0,2 % un mois plus tôt. Ce résultat est moins bon que prévu. Selon le consensus du marché FXStreet, les analystes s'attendaient à ce que le PIB baisse de seulement 0,1% en octobre.

Au cours des trois mois précédant octobre, l'économie britannique est restée stable par rapport à la période précédente, bien qu'elle ait progressé de 0,7 % par rapport à l'année précédente.

Il n'a cependant pas fallu longtemps aux analystes pour passer aux taux d'intérêt.

"La Banque d'Angleterre devant laisser ses taux d'intérêt inchangés jeudi, la période des fêtes s'annonce calme. Le PIB n'a pas progressé sur une période de trois mois, car un mois d'octobre morose a compensé les chiffres plus positifs de la fin de l'été", a déclaré Nicholas Hyett, analyste d'investissement chez Wealth Club.

"La question est maintenant de savoir quand la banque commencera à réduire ses taux. Si vous attendez trop longtemps, le remède pourrait s'avérer pire que le mal... qui voudrait être banquier central ?

La Banque d'Angleterre annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à 12 heures GMT, suivie par la Banque centrale européenne peu après.

Mais avant cela, il y a la Réserve fédérale américaine. La dernière décision sur les taux d'intérêt sera annoncée à 19 heures GMT et une conférence de presse avec le président de la Fed, Jerome Powell, suivra une demi-heure plus tard.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés.

Les attentes ont été renforcées après que les dernières données sur l'inflation aux États-Unis aient été conformes aux attentes mardi. Selon le Bureau des statistiques du travail, le taux d'inflation annuel du pays est tombé à 3,1 % en novembre, conformément au consensus, contre 3,2 % en octobre.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse mardi, se débarrassant de la nervosité précédant la publication des résultats de la Fed. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux clôturé en hausse de 0,5 % et le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,7 %.

Ailleurs dans le calendrier économique mercredi, il y a une lecture de la production industrielle de la zone euro à 1000 GMT, suivie par les données de l'IPP américain dans l'après-midi.

La livre était cotée à 1,2533 USD tôt ce mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2549 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0785 USD, en baisse par rapport à 1,0789 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 145,83 yens, en hausse par rapport à 145,60 yens.

Dans le FTSE 100, Entain a augmenté de 4,6%, ce qui en fait la meilleure performance dans les premiers échanges sur l'indice.

Entain a déclaré que son directeur général, Jette Nygaard-Andersen, avait démissionné avec effet immédiat.

Stella David, directrice non exécutive de la société, a été nommée directrice générale par intérim. Mme David prendra ses fonctions cette semaine et restera en poste jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent ait été trouvé.

La décision de Nygaard-Andersen de quitter l'entreprise intervient après la résolution de l'enquête menée par HM Revenue & Customs sur l'ancienne activité turque de l'entreprise.

HMRC a lancé une enquête sur la société mondiale de paris sportifs et de jeux d'argent, dont les filiales comprennent Ladbrokes Coral et BetMGM, en 2019. Entain a fait face à des allégations relatives à des infractions de corruption dans son ancienne unité turque, vendue par une équipe de direction en 2017.

La semaine dernière, Entain a accepté de payer une pénalité et de restituer des bénéfices pour un montant total de 585 millions de livres sterling. En outre, la société fera un don caritatif de 20 millions de livres sterling et paiera 10 millions de livres sterling pour les frais du HMRC et du CPS, qui seront tous fournis en quatre versements annuels à partir des fonds qu'elle avait mis de côté pour couvrir les pénalités attendues dans le cadre de l'affaire.

Les grandes compagnies pétrolières Shell et BP étaient en baisse de 0,5 % et 0,4 %, respectivement.

Elles ont suivi une tendance à la baisse, tout comme les prix du pétrole. Le baril de Brent était coté à 72,67 USD tôt à Londres mercredi, en baisse par rapport aux 73,61 USD de la fin de journée de mardi.

Par ailleurs, Exane a ramené l'action Shell à "neutre", tandis que Goldman a réduit l'objectif de prix de BP et de Shell.

Dans le FTSE 250, Volution a fait un bond de 5,0 %.

Le concepteur et fabricant de systèmes de qualité de l'air intérieur économes en énergie a déclaré que le chiffre d'affaires pour les quatre mois se terminant le 30 novembre était d'environ 121 millions de livres sterling, en hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Volution a déclaré que son début d'exercice "solide", associé à l'effet de levier des trois acquisitions réalisées au cours de l'année civile, a donné au conseil d'administration la confiance nécessaire pour dégager des bénéfices supérieurs à la fourchette actuelle des attentes du marché pour l'exercice financier.

Sur l'AIM, Impellam a fait un bond de 34 %.

Impellam a déclaré avoir conclu un accord de rachat avec Heather Global pour un montant de 483,2 millions de livres sterling.

Heather Global paiera 1 084,4 pence par action, ce qui représente une prime de 67 % par rapport au cours de clôture de 650 pence mardi.

Impellam a déclaré que les conditions de l'acquisition sont "justes et raisonnables" et que ses administrateurs ont donc l'intention de recommander aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,9 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

L'or était coté à 1 980,77 USD l'once, en baisse par rapport à 1 982,30 USD.

Par Sophie Rose, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.