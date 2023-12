(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont maintenu des gains modestes pendant les échanges de la mi-journée vendredi, avec tous les yeux tournés vers le rapport critique sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 18,63 points, soit 0,3 %, à 7 532,35. Le FTSE 250 était en hausse de 11,44 points, 0,1%, à 18 630,18, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,78 points, 0,3%, à 722,64.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2 % à 751,68, le Cboe UK 250 était en légère baisse à 16 154,80, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,3 % à 13 963,78.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

Les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourrait aider à définir les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les données de vendredi devraient montrer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 180 000 le mois dernier, contre 150 000 en octobre.

Ces données seront un indicateur de la santé du marché du travail américain, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui sera prise mercredi prochain.

"Une augmentation des demandes d'allocations chômage suggère que le marché du travail américain, un facteur critique dans la prise de décision de la Réserve fédérale, se refroidit et les investisseurs attendront les données sur les emplois non agricoles pour en avoir la confirmation. La semaine prochaine sera également un moment crucial puisque la Fed annoncera sa dernière décision sur les taux, le marché prévoyant des baisses de taux dès le mois de mars. Le président Jerome Powell pourrait tenter de refroidir cette idée", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

La livre sterling était cotée à 1,2585 USD à la mi-journée vendredi, en légère hausse par rapport à 1,2580 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'échangeait à 1,0784 USD, en baisse par rapport à 1,0791 USD.

Les actions à New York devraient faire peu de progrès à l'ouverture du marché américain. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 sont tous deux en hausse de 0,1%, tandis que le Nasdaq Composite est en légère baisse.

Le Nasdaq a connu une journée faste jeudi, avec une hausse de 1,4 %, en raison de l'enthousiasme suscité par le développement du secteur de l'intelligence artificielle, Advanced Micro Devices et Alphabet, la société mère de Google, ayant annoncé le lancement de nouveaux produits dans ce domaine.

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence suit également de près le marché de l'intelligence artificielle. L'autorité de la concurrence et des marchés a révélé qu'elle sollicitait des commentaires sur le partenariat entre Microsoft et le créateur de ChatGPT, OpenAI. La CMA a déclaré qu'elle souhaitait entendre les parties intéressées sur la question de savoir si le partenariat entre les deux entreprises a donné lieu à une situation de fusion pertinente et sur l'incidence que cela pourrait avoir sur la concurrence au Royaume-Uni.

Elle a souligné l'implication de Microsoft dans les récents développements de la gouvernance d'OpenAI, qui se sont déroulés de manière plutôt dramatique en novembre, suite à l'éviction du cofondateur et PDG Sam Altman, avant sa réintégration ultérieure.

Pendant ce temps, dans le FTSE 100, Anglo American a chuté de 8,4 %.

Le mineur a déclaré que la production en 2023 devrait avoir augmenté d'environ 3 %, son PDG Duncan Wanblad ayant déclaré que "les perspectives pour les produits miniers ont rarement été aussi bonnes".

Cependant, il s'attend à ce que la production diminue d'environ 4 % l'année prochaine et d'environ 3 % supplémentaires en 2025, car il reprogramme pour améliorer la valeur et réduire les coûts unitaires, avant que la production n'augmente d'environ 4 % en 2026. "Sur le plan opérationnel, nous améliorons la performance des coûts et la génération de trésorerie en reconfigurant un certain nombre de nos actifs pour ajuster le profil de production aux contraintes à court terme et aux conditions du marché, et ainsi protéger la valeur à plus long terme", a expliqué le PDG Wanblad.

Berkeley Group a chuté de 2,3 %, bien qu'il ait annoncé une croissance de ses bénéfices au cours du semestre.

Le constructeur de maisons basé à Cobham, dans le Surrey, a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 31 octobre, le bénéfice avant impôts a augmenté de 4,6 % en glissement annuel, passant de 284,8 millions de livres sterling à 298,0 millions de livres sterling, bien que le chiffre d'affaires ait diminué, passant de 1,20 milliard de livres sterling à 1,19 milliard de livres sterling.

Toutefois, Rob Perrins, PDG de l'entreprise, a averti que l'incertitude causée par les régimes de planification, d'imposition et de réglementation rendait la régénération urbaine de plus en plus difficile à réaliser. Par conséquent, l'entreprise se concentrera sur la réduction des coûts et l'investissement dans les travaux en cours, plutôt que dans de nouveaux développements.

Sainsbury's a augmenté de 3,5 %, Goldman Sachs ayant relevé le titre de "neutre" à "achat". La banque d'investissement américaine a évoqué des perspectives largement positives pour le secteur de l'alimentation au Royaume-Uni et a souligné les gains de parts de marché de Sainsbury's et les rendements potentiels en termes de liquidités.

Parmi les valeurs moyennes londoniennes, Watches of Switzerland a gagné 3,3 %, la Société Générale ayant relevé son objectif de cours.

Sur l'AIM, Landore Resources a plongé de 37 %.

La société d'exploration et de développement a déclaré que les "conditions turbulentes du marché" à l'échelle mondiale ont entraîné des défis "importants" en matière de collecte de fonds, et elle a donc décidé de mettre fin à son placement privé de 5 millions de dollars canadiens qui devait financer sa double inscription à la Bourse de croissance TSX. Elle a reporté la double cotation proposée jusqu'à nouvel ordre et a entamé un plan de réduction des coûts afin de préserver ses liquidités existantes.

"La société réexaminera les possibilités de financement au cours du premier trimestre 2024 et explore également d'autres options de financement pour lui permettre, entre autres, de procéder à une campagne de forage sur son projet aurifère phare BAM sur la propriété du lac Junior dans le nord-ouest de l'Ontario dès que possible", a déclaré M. Landore.

Sur le plan économique, l'attention s'est portée sur le yen japonais.

Contre le yen, le dollar était coté à 144,57 JPY vers midi à Londres, en hausse par rapport à 144,07 JPY. La devise japonaise a conservé ses gains récents après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait déclaré que la gestion de la politique monétaire "deviendra encore plus difficile à partir de la fin de l'année et jusqu'à l'année prochaine", a rapporté Bloomberg News. Le dollar avait dépassé les 147 yens en début de semaine.

Les traders ont interprété les remarques de M. Ueda comme signifiant que la banque était sur le point de s'éloigner de sa politique monétaire ultra-libre de longue date, qui avait été mise en place pour donner un coup de fouet à la croissance.

Cependant, ING maintient que les spéculations sur un ajustement imminent de la politique monétaire sont probablement prématurées, interprétant les remarques de la BoJ comme étant plus dans la veine de "préparer le terrain pour une normalisation graduelle".

L'or était coté à 2 030,246 USD l'once à la mi-journée à Londres vendredi, en légère hausse par rapport aux 2 028,77 USD de la fin de journée de jeudi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 75,47 USD le baril, en hausse par rapport à 74,52 USD.

Le calendrier économique prévoit la publication des chiffres de l'emploi américain à 13h30 GMT.

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

