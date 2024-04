Les actions américaines ont baissé mardi, les marchés ayant pris en compte les données économiques montrant une augmentation des coûts de la main-d'œuvre et une détérioration de la confiance des consommateurs, à la veille d'une réunion clé de la Réserve fédérale qui décidera de l'orientation des taux d'intérêt.

Les données ont montré mardi que les coûts de la main-d'œuvre aux États-Unis ont augmenté de 1,2 % plus que prévu au cours du dernier trimestre, ce qui indique une augmentation des pressions salariales. Une enquête a également révélé que la confiance des consommateurs américains s'est dégradée en avril, tombant à son niveau le plus bas depuis plus d'un an et demi.

Ces rapports ont été publiés un jour avant le début de la réunion de deux jours du Federal Reserve Open Market Committee (FOMC), les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

Dix des onze secteurs de l'indice S&P 500 étaient en baisse, menés par les actions des secteurs de l'énergie, de la consommation discrétionnaire, des matériaux, de l'industrie et de la technologie. Les actions des secteurs des services publics et de la santé ont progressé après avoir effacé les pertes subies en début de séance.

Les actions des "Sept Magnifiques" étaient également en baisse. Tesla a perdu 5 %, Alphabet 1,1 %, Nvidia 1 %, Microsoft 1,6 % et Amazon 0,6 %.

"Nous sommes toujours dans un environnement où la réaction spontanée est d'extrapoler toute donnée plus chaude en une inflation plus ferme et une réaction plus hawkish de la part de la Fed", a déclaré Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers à Boston.

"Mais rien n'a changé : la croissance reste forte, les marchés de l'emploi se maintiennent et, en fin de compte, le processus de désinflation s'essouffle un peu", a ajouté M. Melson.

Selon les données de LSEG, les marchés monétaires ne prévoient qu'environ 31 points de base (pb) de réduction des taux cette année, contre 150 pb estimés au début de l'année 2024.

À 14 h 16, le Dow Jones Industrial Average a perdu 365,34 points, soit 0,95 %, à 38 020,75, le S&P 500 a perdu 41,94 points, soit 0,82 %, à 5 074,23 et le Nasdaq Composite a perdu 165,79 points, soit 1,04 %, à 15 817,29.

Les actions de GE HealthCare ont reculé de 13,3 % après que son chiffre d'affaires du premier trimestre a manqué les estimations des analystes, tandis que 3M a gagné 3,3 % après avoir affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions.

Le fabricant de médicaments Eli Lilly a bondi de 6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. PayPal a augmenté de 2 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année.

McDonald's a rebondi après des pertes précoces et a progressé de 0,1 % après avoir manqué les estimations de bénéfices trimestriels pour la première fois en deux ans.

Sur les 265 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs bénéfices pour le premier trimestre, 79,2 % ont dépassé les estimations des analystes, contre une moyenne à long terme de 67 %, selon les données de LSEG I/B/E/S. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,76 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 225 titres ont augmenté et 2 880 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,35 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 45 nouveaux plus hauts et 99 nouveaux plus bas.