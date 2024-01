Le principal indice boursier canadien a atteint lundi un nouveau sommet de 20 mois, aidé par les gains des secteurs de la technologie et des services publics, alors que les rendements obligataires ont baissé avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 74,78 points, soit 0,4 %, à 21 200,06, son niveau de clôture le plus élevé depuis mai 2022.

Les actions américaines ont également progressé alors que les participants au marché attendaient avec impatience la série de résultats des grandes capitalisations, les données économiques et l'annonce de la politique de la Fed mercredi.

"On a beaucoup parlé récemment de la possibilité que la Fed abaisse ses taux en mars, car les données les plus récentes sur l'inflation aux États-Unis montrent que le taux d'inflation à six mois est en fait inférieur à 2 %", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"La Réserve fédérale envisagera donc de baisser ses taux dans un avenir proche.

Le secteur de la technologie a augmenté de 1,5 % et celui des services publics de 0,7 %. Ce dernier secteur comprend de nombreuses actions à dividendes élevés qui pourraient particulièrement bénéficier d'une baisse des coûts d'emprunt.

Le rendement des obligations canadiennes à 10 ans a diminué de 6,3 points de base pour s'établir à 3,459 %.

Le secteur de la consommation discrétionnaire s'est également distingué, avec une hausse de 0,9 %.

L'énergie a chuté de près de 1 %, le prix du pétrole s'établissant à 76,78 $ le baril, soit une baisse de 1,6 %, le secteur immobilier chinois en difficulté ayant suscité des inquiétudes quant à la demande. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh et Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et Marguerita Choy)